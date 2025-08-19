Erstes Kreisduell geht an Uedesheim

Bereits am Freitagabend wurde die neue Bezirksligasaison eröffnet. Gleich zum Auftakt hatte der Spielplan das erste Derby im Gepäck. Ein Jahr nach dem SV Uedesheim ist nun auch der VdS Nievenheim zurück in der Bezirksliga.

Von den fünf Bezirksligisten aus dem Rhein-Kreis war der SVÜ auf dem Transfermarkt in diesem Sommer am aktivsten. Am Freitag standen in Torschütze Gabriel August, Marlon Kurth, Can Yücel, Dabo Mamadou und Nico Panhuis fünf Neuzugänge in der ersten Startelf der Saison. „Es war auch etwas ausfallbedingt, dass gleich so viele der neuen Jungs gespielt haben. Trotzdem habe ich schon jetzt volles Vertrauen in alle Spieler. Mir ist es wichtig, dass meine Mannschaft im Kollektiv gut funktioniert, egal wer auf dem Platz steht“, betont Seibert.

Der Tabellenachte der Vorsaison setzte sich am Ende mit 3:2 gegen den Aufsteiger durch. Für den SVÜ ist es bereits der dritte Pflichtspielsieg in dieser Saison: Im Kreis- und Niederrheinpokal ist die Mannschaft von Trainer Oliver Seibert eine Runde weiter. In der Liga knüpfte Uedesheim an die Pokalspiele an. Seibert: „Es war ein spannendes und sehenswertes Derby, so wie wir es wünschen. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden, jetzt gilt es, den Schwung aus diesen Spielen möglichst mitzunehmen.“

Seinen Königstransfer Can Yücel, der im Sommer vom Landesligisten SC Kapellen nach Uedesheim kam, setzte Seibert natürlich von Beginn an ein. „Er ist ein Unterschiedsspieler, das merkt man sofort. Am Freitag hat es aber erstmal nur für sechzig Minuten gereicht, da er nach einer Verletzung wieder rangeführt werden muss.“

Der VdS Nievenheim, der im Kreispokal ebenfalls eine Runde weiter ist, hatte sich für die Bezirksliga-Rückkehr natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht. Trotzdem war Trainer Thomas Boldt stolz auf seine Mannschaft. „Es war für mich gut zu sehen, dass wir die Vorbereitung erfolgreich genutzt haben, um uns weiterzuentwickeln. Das Ergebnis hat uns am Wochenende natürlich sehr geärgert, trotzdem können wir als Aufsteiger auf unsere Leistung im ersten Saisonspiel stolz sein.“ Für ihn gab es jedoch einen klaren Grund, warum die Punkte am Ende des Tages in Uedesheim geblieben sind. „Wir sind zu Beginn beider Halbzeiten an unserer Chancenverwertung verzweifelt. Danach haben wir das 1:1 zu leicht hergegeben. Obwohl wir nach dem 1:3-Rückstand nochmal alles reingeworfen haben, hat es am Ende nicht gereicht“, fasste er zusammen.

Die beiden Treffer für Nievenheim (43., 89.) schoss Debütant Roberto Grillo, der mit seinen 18-Jahren noch in der A-Jugend spielen dürfte. Das Eigengewächs des Aufsteigers stand am Freitag das erste Mal in einem Seniorenligaspiel auf dem Platz. „Ich freue mich natürlich unfassbar für ihn, dass er so ein Debüt hinlegen konnte. Aber es war nur der erste Spieltag, das weiß er auch. Es steht für uns alle noch viel Arbeit an, damit sich er und auch unsere anderen talentierten Spieler weiter so gut entwickeln“, sagte Boldt.

Der Aufsteiger konnte in seinem Comeback-Spiel auch beim gegnerischen Trainer einen guten Eindruck hinterlassen. „Nievenheim hat eine junge Mannschaft mit viel Talent und einer riesigen Leistungsbereitschaft, da kämpft jeder bis zum Schluss. Die Mentalität der Bezirksligisten aus dem Kreis hat sich in den letzten Jahren stark verbessert, das hat auch Nievenheim gezeigt“, befand Seibert.