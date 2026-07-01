Erstes Kräftemessen der Vorbereitung

Für Cheftrainer Christian Titz steht das Ergebnis zum Auftakt noch nicht im Vordergrund. Vielmehr soll die Mannschaft nach der Sommerpause wieder an den Wettkampfrhythmus herangeführt werden.

Mit dem Testspiel beim TSV Pattensen eröffnet Hannover 96 am Mittwochabend (18 Uhr) die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Die Begegnung vor 2.200 ausverkauften Plätzen markiert den ersten Härtetest nach rund anderthalb Trainingswochen – und zugleich den ersten Auftritt im neuen Auswärtstrikot.

Deshalb sollen möglichst viele Profis Spielzeit erhalten. Geplant ist, in beiden Halbzeiten unterschiedliche Mannschaften aufs Feld zu schicken. „Wir werden in der Partie beide Halbzeiten mit verschiedenen Teams spielen. Es sollen viele Spieler zum Einsatz kommen“, kündigt Titz an.

„Nach eineinhalb Wochen Training wollen wir unsere Spieler jetzt auch in den Spielrhythmus bekommen und sie wieder an die Abläufe und an die Belastung gewöhnen. Deswegen sind die ersten beiden Tests gut dafür, die Spieler in die Matchpraxis zu bekommen“, erklärt der 55-Jährige auf der Vereinshomepage.

Erstmals in diesem Sommer werden auch jene Akteure auflaufen, die aufgrund ihrer Länderspiele später in die Vorbereitung eingestiegen sind. „Auch die Nationalspieler werden zum Einsatz kommen“, verrät Titz. Sie hätten sich „im Training in einem guten Zustand präsentiert“.

Wiedersehen mit einem alten Bekannten

Für den TSV Pattensen ist das Duell erneut der Höhepunkt der Sommervorbereitung. Bereits im vergangenen Jahr gastierten die Roten an der Schützenallee – damals sorgte das Kurz-Comeback von Weltmeister Per Mertesacker im Trikot des Gastgebers für Schlagzeilen.

Sportlich geht Pattensen mit Rückenwind in die Partie. Nach dem direkten Wiederaufstieg in die Landesliga dominierte der TSV die Bezirksliga mit 74 Punkten sowie 106 Toren. Einer der Erfolgsgaranten war Angreifer Darius Marotzke, der einst selbst in der Nachwuchsabteilung von Hannover 96 ausgebildet wurde und nun gegen seinen früheren Verein aufläuft.

Rund um die Begegnung haben die Gastgeber ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert. Passend zum Beginn der Sommerferien in Niedersachsen wartet auf die Besucher ein Familienfest mit verschiedenen Mitmachaktionen. In der Halbzeitpause tritt zudem der aus Peine stammende 96-Fan Arno Merk bei einem Fußball-Dart-Wettbewerb an.

Auch deshalb misst Titz dem Auftritt in Pattensen eine besondere Bedeutung bei. „Es ist uns wichtig, uns als Mannschaft in der Region zu präsentieren und so auch die Leute auf unserem Weg mitzunehmen“, betont der Trainer. Angesichts der ausverkauften Kulisse freut er sich auf die besondere Atmosphäre: „Wir spielen in einem kleinen, engen Stadion, in dem viele Zuschauer vor Ort sein und für eine gute Atmosphäre sorgen werden. Wir freuen uns auf diesen Test.“