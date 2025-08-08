Erstes Heimspiel: Zwischen Aufbruchstimmung und Standortbestimmung

Nach dem emotionalen Pokalabend unter der Woche richtet sich der Fokus der FSV Schöningen nun voll auf den Ligaalltag – und der bringt zum Auftakt im heimischen Elmstadion gleich einen echten Gradmesser. Am Samstag (Anstoß: 14:00 Uhr) trifft der Regionalliga-Aufsteiger auf den SV Drochtersen/Assel, einen der formstärksten Teams der frühen Saisonphase.

Die Gäste aus dem Landkreis Stade reisen mit einer eindrucksvollen Bilanz an. Sowohl zum Ligaauftakt gegen die U23 des FC St. Pauli (5:0) als auch gegen Kickers Emden (3:1) präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Lars Jagemann in starker Frühform. Im Pokal gelang zudem ein weiteres deutliches 5:0 – erneut gegen Emden. Insgesamt stehen nach drei Pflichtspielen nicht nur drei Siege, sondern auch ein Torverhältnis von 13:1 zu Buche.

Für die FSV ist es das erste Heimspiel der Regionalligageschichte – und damit ein besonderes. Zwar schied man unter der Woche im Pokal aus, doch die gezeigte Leistung war ermutigend. Der Aufsteiger trat geschlossen, mutig und spielerisch variabel auf – eine Basis, auf der sich aufbauen lässt.

Gegen Drochtersen/Assel dürfte es jedoch vor allem auf taktische Disziplin, körperliche Präsenz und eine konzentrierte Defensivleistung ankommen. Der Gegner bringt neben Erfahrung auch eine offensive Durchschlagskraft mit, die bislang kaum zu stoppen war. Für Schöningen ist die Partie damit nicht nur ein Highlight vor heimischem Publikum, sondern auch eine erste echte Standortbestimmung auf Regionalliganiveau.