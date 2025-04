Erstes Heimspiel in der Rückrunde

Wir erwarteten die Elf aus Kirchberg und hier hatten wir noch Punkte gut zu machen.

Etwas stammelfgeschwächt musste unser Trainer kreativ werden und zu Beginn 3 Positionen neu besetzen. Trotzdem gelang unserer Elf ein sehr guter Start in das Spiel und wir gingen bereits in der 11. Minute durch Stefanie Hotovy in Führung. Nur zwei Minuten später mussten wir den Ausgleich hinnehmen, eine wilde Anfangsphase.