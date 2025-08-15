Erstes Heimspiel gegen einer der Top-Favoriten

3. Spieltag in der B-Klasse PS/ZW Ost, der SV Erlenbrunn bestreitet sein zweites Saisonspiel. Zu Gast im #StadionamBrett, die SG Waldfischbach. Die Gäste, in der vergangenen Saison noch in der Bezirksliga und der B-Klasse West unterwegs, haben ihre Bezirksligamannschaft aufgrund personeller Probleme abgemeldet. Geblieben ist eine Mannschaft, die aus personeller Sicht deutlich mehr als das Niveau der B-Klasse zu bieten hat. Folgerichtig ist auch die Zielsetzung für diese Saison mit Platz 1-3 auf den Aufstieg und die Meisterschaft ausgelegt. Am vergangenen Spieltag konnte der SC Busenberg, ein weiterer Titelkandidat, mit 3:2 geschlagen werden. Ein dicker Brocken für den SVE. Die Mannschaft, urlaubsbedingt immer noch nicht in bester Besetzung, wird sich nach Kräften wehren und es den Gästen so schwer wie möglich machen. Die Mannschaft wird über ihre Grenzen hinaus müssen, um zählbares im #StadionamBrett behalten zu können.