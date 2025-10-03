 2025-10-02T08:44:29.515Z

Wollen nach dem gelungenen Einstand in Tawern nachlegen: Salmrohrs neuer Coach Rudi Thömmes (rechts) und "Co" Michael Weirich. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Erstes Heimspiel für Thömmes: Salmrohr empfängt Ruwertal

Bezirksliga West FSV will nach dem 3:1 in Tawern unter Flutlicht nachlegen.

Unter Flutlicht empfängt der FSV Salmrohr am Freitag ab 20 Uhr im Salmtalstadion die SG Ruwertal/Gutweiler. Salmrohrs neuer Trainer Rudi Thömmes betont: „Mit dem aus dem Tawern-Spiel (3:1) gezogenen Selbstvertrauen möchten wir gegen Ruwertal Dominanz und Spielfreude ausstrahlen.“ Die zuletzt in der zweiten Mannschaft erfolgreichen Leon Wrusch und Alexander Wingert sind Optionen. Für den urlaubenden Trainer-Filius Dominik Thömmes steht wieder Julius Benz im Tor.

„Salmrohr ist klarer Favorit und durch den Trainerwechsel extra motiviert. Wir wollen uns ordentlich präsentieren“, sagt Ruwertals Coach Bastian Jung. Paul Scheuer (Knie), Christopher Pieper (Knie-OP), Tobias Krämer (Muskelfaserriss) und Fynn Martin (Hüfte) fehlen.

