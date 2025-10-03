Erstes Heimspiel für Thömmes: Salmrohr empfängt Ruwertal

Unter Flutlicht empfängt der FSV Salmrohr am Freitag ab 20 Uhr im Salmtalstadion die SG Ruwertal/Gutweiler. Salmrohrs neuer Trainer Rudi Thömmes betont: „Mit dem aus dem Tawern-Spiel (3:1) gezogenen Selbstvertrauen möchten wir gegen Ruwertal Dominanz und Spielfreude ausstrahlen.“ Die zuletzt in der zweiten Mannschaft erfolgreichen Leon Wrusch und Alexander Wingert sind Optionen. Für den urlaubenden Trainer-Filius Dominik Thömmes steht wieder Julius Benz im Tor.