Erstes Heimspiel für Neu-Trainer Heiko Wilhelm

Auch wenn es "nur" ein Testspiel war, der Einstand von Neu-Trainer Heiko Wilhelm beim RPS-Oberligisten SV Auersmacher ist zumindest vom Ergebnis her gelungen. Am Mittwochabend setzte sich der Fünftligisten aus Kleinblittersdorf gegen den Schröder-Saarlandligisten FC Rastpfuhl aus Saarbrücken mit 2:1 (1:1) durch. Die Auersmacher Führung durch Luca Bauer aus der 18. Minute glich der FCR fünf Minuten später aus. Nach genau einer halben Stunde hätte der eine Klasse tiefer spielende Gast in Führung gehen können, vergab aber einen Strafstoß. Die Entscheidung im zweiten Durchgang ging dann auf das Konto von Felix Laufer (68.). Heiko Wilhelm war zwar mit dem Resultat, nicht aber mit dem Auftritt seines Teams voll zufrieden. "Es war erfolgreich, das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Wir haben versucht, Sachen aus dem Training umzusetzen. Aber der letzte Pass im letzten Drittel hat nicht immer so funktioniert. Das war teilweise katastrophal. Die erste Halbzeit war ganz gut, im zweiten Durchgang war es mehr Flipper. Wir haben den Zugriff verloren. haben die Bälle zu schnell hergegeben. Wir trainieren täglich, da wird man dann auch im Kopf mal müde. Wir haben as Gegentor bekommen, weil wir noch nicht in den Zweikämpfen. Wir müssen neben der Kondition nun auch zum umsetzen der spielerischen Komponente und des Zweikampfverhaltens kommen. Lars Birster und Marius Schley haben noch gespielt und sie kommen auch zum nächsten Spiel in Merchweiler nicht zurück. Sandro Kempf könnte am Samstag wieder dabei sein". Am Samstag um 15 Uhr tritt der SVA beim Schröder-Saarlandligisten SV Merchweiler an. Rastpfuhl spielt am Sonntag um 15 Uhr gegen den Saarlandliga-Konkurrenten SF Köllerbach. Das Spiel findet im Homburger Stadtteil Erbach (Erbacher Bahnhof) statt.