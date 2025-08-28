Erstes Heimspiel für den Burger Ballspielclub 08 in der Landesklasse 1

Nach dem gelungenen Saisonstart in Salzwedel steht für die 1. Herrenmannschaft des Burger Ballspielclub 08 am Freitagabend das erste Heimspiel der neuen Saison an. Anstoß ist um 19:00 Uhr auf dem Vorplatz (nicht im Stadion) – und gespielt wird unter Flutlicht, was für eine besondere Atmosphäre sorgen dürfte.
Zum Auftakt gewann der BBC 08 auswärts in Salzwedel deutlich mit 4 : 0. Gegner am Freitag ist der Aufsteiger SV 51 Langenapel, der sein erstes Spiel in der Landesklasse 1 zuhause mit 5 : 5 beendete und damit zeigte, dass er offensiv gefährlich ist.
Die Fans, Mannschaft, das Trainerteam und der gesamte Verein freuen sich auf viele Zuschauer beim Heimspielauftakt und hoffen auf lautstarke Unterstützung von den Rängen.