Erstes Heimspiel für den Burger Ballspielclub 08 in der Landesklasse 1

Nach dem gelungenen Saisonstart in Salzwedel steht für die 1. Herrenmannschaft des Burger Ballspielclub 08 am Freitagabend das erste Heimspiel der neuen Saison an. Anstoß ist um 19:00 Uhr auf dem Vorplatz (nicht im Stadion) – und gespielt wird unter Flutlicht, was für eine besondere Atmosphäre sorgen dürfte.

Zum Auftakt gewann der BBC 08 auswärts in Salzwedel deutlich mit 4 : 0. Gegner am Freitag ist der Aufsteiger SV 51 Langenapel, der sein erstes Spiel in der Landesklasse 1 zuhause mit 5 : 5 beendete und damit zeigte, dass er offensiv gefährlich ist.