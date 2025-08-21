 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Schonnebeck lädt zum ersten Heimspiel der Saison.
Schonnebeck lädt zum ersten Heimspiel der Saison. – Foto: Arno Wirths

Erstes Heimspiel der Saison: SpVg Schonnebeck empfängt Monheim

Am kommenden Sonntag, 24. August, um 15 Uhr steht für die Spielvereinigung Schonnebeck das erste Heimspiel der neuen Oberliga-Saison an. Gegner am Schetters Busch ist der 1. FC Monheim, der mit einem 2:1-Erfolg gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden in die Spielzeit gestartet ist.

Cheftrainer Dirk Tönnies zur kommenden Partie: „Ich habe Monheim am Sonntag beobachtet. Das ist eine sehr unbequeme Mannschaft, die mit drei Punkten gestartet ist. Dennis Ruess stellt sein Team immer sehr gut auf den jeweiligen Gegner ein. Für uns geht es aber ganz klar um Wiedergutmachung für das Spiel in Frintrop. Wir haben die Fehler der Vorwoche aufgearbeitet und die Jungs brennen darauf, das auf den Platz zu bringen. Die Jungs wollen eine Reaktion zeigen und im ersten Heimspiel die ersten drei Punkte einfahren.“

Hinweise für alle Zuschauer:
Beim Heimspiel gegen Monheim besteht letztmalig die Möglichkeit, eine Dauerkarte für die laufende Saison zu erwerben.
Preis: 140 € (Vollzahler) | 115 € (ermäßigt)

Aufgrund der Baustelle am kleinen Platz stehen aktuell deutlich weniger Parkplätze am unteren Eingang zur Verfügung. Wir bitten daher darum, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder etwas weiter entfernt zu parken und den restlichen Weg zu Fuß zurückzulegen. Vielen Dank für euer Verständnis und eure Unterstützung!

