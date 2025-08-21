Erstes Heimspiel der Saison: SpVg Schonnebeck empfängt Monheim

Cheftrainer Dirk Tönnies zur kommenden Partie: „Ich habe Monheim am Sonntag beobachtet. Das ist eine sehr unbequeme Mannschaft, die mit drei Punkten gestartet ist. Dennis Ruess stellt sein Team immer sehr gut auf den jeweiligen Gegner ein. Für uns geht es aber ganz klar um Wiedergutmachung für das Spiel in Frintrop. Wir haben die Fehler der Vorwoche aufgearbeitet und die Jungs brennen darauf, das auf den Platz zu bringen. Die Jungs wollen eine Reaktion zeigen und im ersten Heimspiel die ersten drei Punkte einfahren.“