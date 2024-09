Erstes Heimspiel – das nötige Glück fehlte!

Spieltext BSC Sendling II - FC Fürstenri II

Wie in den letzten Spielen starteten wir mit viel Elan. Doch Fürstenried II hielt gut dagegen und ging in der 22. Minute mit 0:1 in Führung. Wir blieben dran und glichen in der 32. Minute durch ein Tor von Saygin Demir aus – 1:1 zur Halbzeitpause.