Erstes Hadern-Derby seit drei Jahren: Groß- und Neuhadern heiß auf‘s Lokalduell Aufeinandertreffen der ewigen Rivalen

Die Voraussetzungen für diese Partie sind unterschiedlich. Der FC Neuhadern ist nach anfänglichen Problemen als Aufsteiger in der Liga angekommen. Nach vier Siegen in Folge, unter anderem auswärts beim letztjährigen Aufstiegskandidaten VfL Denklingen, stehen die Neuhadener auf dem fünften Tabellenplatz. Zehn Punkte vor den Relegationsplätzen.

Die Vorfreude in beiden Lagern ist groß. „Im Verein freuen sich alle auf dieses Spiel. Die Stimmung ist sehr gut. Endlich wieder ein Derby“, so Neuhadern Trainer Maximilian Zgud im Gespräch mit Fußball-Vorort/FuPa Oberbayern. Auch Großhaderns Coach Tobias Taverna fiebert dem Derby entgegen. „Ein Derby ist immer etwas Besonderes. Es wird ein spannendes Spiel. Wir freuen uns riesig.“

Hadern - Am Wochenende ist es wieder so weit. Zum 15. Spieltag der Bezirksliga Süd empfängt der TSV Großhadern im Hadern-Derby den Rivalen und Liga-Neuling FC Neuhadern. Das letzte Aufeinandertreffen in einem Punktspiel der beiden fand in der Corona-Saison 2019/21 statt. Damals noch in der Kreisliga München 2. Das Hinspiel konnte der TSV mit 2:1 zu Hause für sich entscheiden. Das Rückspiel musste aufgrund der Pandemie abgesagt werden.

„Wir haben jetzt zuletzt auch Raisting gemeistert. Wir haben uns toll entwickelt, weiter Erfahrungswerte gesammelt. Die Jungs sind gut drauf“, so Zgud über die Form seiner Mannschaft. Trotzdem warnt er vor dem kommenden Gegner. „Auswärts in Großhadern. Das wird das schwerste Spiel der Saison. Wir dürfen uns vom Tabellenplatz des Gegners nicht täuschen lassen. Wir müssen mit höchstem Fokus an die Sache herangehen und das Derby behandeln wie jedes andere Spiel, um erfolgreich zu sein.“

TSV Großhadern: Nach Trainerwechsel - Tobias Taverna bemerkt „Aufschwung“ in der Mannschaft

Auf der anderen Seite steht mit dem angeschlagenen TSV Großhadern das Schlusslicht der Bezirksliga Süd. Nach enttäuschenden Resultaten übernahm Taverna vor drei Spielen die Truppe des TSV. „Ich habe ja selber noch letztes Jahr in der Mannschaft gespielt und bin da in die Traineraufgabe so hereingerutscht“, so der Trainer. Der einstige Spieler des TSV glaubt jedoch an seine Mannschaft. „Dass es nicht einfach werden wird, war klar. Es ist aber ein Aufschwung zu spüren. Die Tendenz geht klar nach oben, die Trainingsbeteiligung ist sehr gut.“

So zeigte seine Mannschaft beim 5:0-Erfolg gegen den SC Unterpfaffenhofen zuletzt, welche Qualität in ihr steckt. Diese möchten Taverna und Co. auch im Derby gegen FC Neuhadern zeigen. „Ich glaube, es ist etwas für uns drinnen. Zuhause waren wir die letzten Jahre immer eine Macht. Bei uns müssen sich die Gegner auch erst einmal zurechtfinden. Wir wollen uns für unsere Arbeit belohnen und drei Punkte gegen Neuhadern mitnehmen“, so der Neu-Trainer vor dem Derby.

Anstoss der Partie ist diesen Sonntag, der 30.10. um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)