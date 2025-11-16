Erstes Gegentor nach 859 Minuten: "Ich will immer gewinnen"

FuPa: Nach 859 Minuten hast du gestern im Spiel gegen den Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm erstmals wieder ein Gegentor hinnehmen müssen. Ist so ein Rekord auch etwas besonderes für dich?



Dominik Gavric: Natürlich ist es als Torhüter oder Defensivspieler schön keine Tore zu kassieren. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und mit der Null hinten ist das etwas einfacher. Dass es am Ende so viele Spiele waren ist ein geiles Gefühl.





Du wurdest diese Saison auch schon sechs mal in die FuPa-Elf der Woche gewählt. Macht dich das auch etwas stolz?

Zum Anfang der Woche zu sehen dass man in der Elf der Woche steht macht die Arbeitswoche etwas angenehmer vor allem mit einem Sieg.





Insgesamt läuft es beim FC Blaubeuren momentan sehr gut. Zuvor habt ihr eine Serie von neun ungeschlagenen Spielen hingelegt und steht nun auf Platz vier. Was sind die Gründe für dieses bemerkenswerten Aufwärtstrend?



Ich denke wir haben etwas Zeit gebraucht um die Saison reinzufinden, die Urlaubszeit hat uns das auch ein bisschen schwerer gemacht. Jetzt sind wieder fast alle an Bord und so lässt es sich leichter arbeiten.





Du spielt nun die zweite Saison beim FC Blaubeuren, nachdem du vom SV Baustetten hierher gewechselt bist. Was schätzt du besonders an diesem Verein?



Im Verein herrscht allgemein eine gute Stimmung , unter den Spielern , Verantwortlichen und Fans. Es ist ein sehr familiäres Verhältnis zwischen allen und das macht dann besonders Spaß.





Letzte Saison habt ihr den zweiten Platz in der Aufstiegsrunde belegt und seid nur knapp am Aufstieg gescheitert. Was ist diese Saison drin?



Diese Saison wollen wir mit unserem Potential wieder oben mitspielen und die letzte Saison bestätigen





Was sind deine persönlichen Wünsche für diese Spielzeit?



Ich möchte mein Teil dazu beitragen mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Jede Woche alles geben und der Mannschaft die nötige Sicherheit geben. Ich will immer gewinnen egal wie der Gegner heißt . Das Ziel ist natürlich der obere Tabellenbereich.