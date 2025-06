Erstes Erkelenzer Finale im Kreispokal steht fest

Erstmals gibt es im 2001 entstandenen Fußballkreis Heinsberg nun ein Kreispokal-Endspiel zwischen zwei Vereinen aus Erkelenz. Denn Kuckums aktueller Ligakonkurrent Dynamo hatte das Finalticket bereits vor einem Monat mit einem 5:1 beim B-Ligisten SV Scherpenseel gelöst. Das große Finale findet nun am Samstag, 21. Juni, ab 17 Uhr im Erkelenzer Willy-Stein-Stadion statt, der Heimspielstätte von Dynamo. Für sie ist es das erste Kreispokalfinale überhaupt. Das Spiel um Platz drei findet einen Tag zuvor in Scherpenseel zwischen dem SV und Teveren statt. Die sportlich bedeutungslose Partie muss ausgetragen werden, da Pokalsponsor Bitburger auch Rang drei prämiert.

Kuckums Vorsitzender Thomas Portz ist derweil heilfroh, dass der SV nicht auf der Couch aufgestiegen ist. „Das wollten wir auf keinen Fall. Von daher hatten wir vergangene Woche der SG Würm/Lindern in deren Spielen in Rurich und gegen Brachelen auch feste die Daumen gedrückt. Wir wollten Meisterschaft und Aufstieg auf dem Platz feiern – und das haben wir mit dem 1:0 gegen Dremmen auch geschafft“, sagt der Vorsitzende über den Saison-Endspurt. Die „Vorbereitung“ wird aber zunächst auf Mallorca stattfinden. Denn an dem Tag nach dem letzten Saisonspiel (15. Juni) bricht der SV mit 30 Mann (inklusive Portz) zur obligatorischen Mannschaftsfahrt auf. „Wir haben kurzfristig daher auch schon ein Testspiel gegen Mallorca vereinbart“, witzelt Kuckums Luca Faenger.