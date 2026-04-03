Erstes Duell nach verpasstem Aufstieg: Althegnenberg gewinnt Derby gegen Haspelmoor

Patrick Hein erzielt den entscheidenden Treffer in der 48. Minute. Über 200 Zuschauer erleben ein packendes Derby auf hohem Niveau.
An einer Fußball-Weisheit ändert sich nichts – egal ob bei Profis oder Amateuren: „Derbysiege schmecken besonders schön“, sagte Althegnenbergs Trainer Marco Errichetti nach dem 1:0 (0:0) gegen den SV Haspelmoor. Das Hochgefühl bescherte Patrick Hein, der in der 48. Minute den einzigen Treffer erzielte. „Du kannst dich ein paar Tage nicht beim Bäcker sehen lassen“ – ältere Fußballfans erinnern sich noch an solche Sprüche aus den Zeiten der großen Münchner Derbys zwischen Bayern und den Löwen. Und während diese Rivalität fast schon Geschichte ist, lebt dieses Gefühl zwischen Althegnenberg und Haspelmoor weiter.
Dabei ist das Verhältnis zwischen den beiden Vereinen abseits des Platzes entspannt. Einige Spieler treffen sich sogar gemeinsam am Osterfeuer. „Unsere werden da aber entspannter feiern“, sagte Errichetti grinsend und rechnete noch mit dem einen oder anderen Spruch. „Ein bisschen frozzeln, ein bisschen necken, aber immer mit Respekt.“
Den zeigten beide Mannschaften bereits vor dem Anpfiff, als sie sich zu einem gemeinsamen Foto aufstellten. Es sollte symbolisieren, dass der letzte Spieltag der Vorsaison endgültig Geschichte ist – jener Tag, an dem Althegnenberg wegen einer hohen Niederlage Haspelmoors den direkten Aufstieg verpasste. „Das Ding ist abgehakt, wir haben untereinander kein Problem“, betonte Haspelmoors Fußballchef Daniel Lindemann.
Die Emotionen blieben also dem Spiel vorbehalten. Die mehr als 200 Zuschauer sahen ein intensives und nie langweiliges Derby. „Das war kämpferisch auf höchstem Niveau“, lobte Lindemann die Vorstellung beider Teams, fügte aus Sicht des SVH aber hinzu: „Wir haben viel zu einem guten Derby beigetragen.“ Nur in der Offensive habe er sich etwas mehr Entschlossenheit gewünscht.
Auch Errichetti sah bei seiner Mannschaft zunächst noch Luft nach oben. In der ersten Hälfte habe sich der SVA zu wenig bewegt. Die beste Chance vor der Pause vergab Tom Weichenberger, dessen Elfmeter Haspelmoors Torhüter Korbinian Heiß parierte, ehe Patrick Hein doch noch die Gastgeber erlöste. (Hans Kürzl)