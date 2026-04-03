Erstes Duell nach verpasstem Aufstieg: Althegnenberg gewinnt Derby gegen Haspelmoor Versöhnliche Geste vor dem Anpfiff von Hans Kürzl · 03.04.2026, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Althegnenberg (in Blau-Weiß) im Spiel gegen den SV Haspelmoor (in Rot). – Foto: Hans Kürzl

Patrick Hein erzielt den entscheidenden Treffer in der 48. Minute. Über 200 Zuschauer erleben ein packendes Derby auf hohem Niveau.

An einer Fußball-Weisheit ändert sich nichts – egal ob bei Profis oder Amateuren: „Derbysiege schmecken besonders schön“, sagte Althegnenbergs Trainer Marco Errichetti nach dem 1:0 (0:0) gegen den SV Haspelmoor. Das Hochgefühl bescherte Patrick Hein, der in der 48. Minute den einzigen Treffer erzielte. „Du kannst dich ein paar Tage nicht beim Bäcker sehen lassen“ – ältere Fußballfans erinnern sich noch an solche Sprüche aus den Zeiten der großen Münchner Derbys zwischen Bayern und den Löwen. Und während diese Rivalität fast schon Geschichte ist, lebt dieses Gefühl zwischen Althegnenberg und Haspelmoor weiter. Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr SV Althegnenberg Althegnenbrg SV Haspelmoor Haspelmoor 1 0 Abpfiff Dabei ist das Verhältnis zwischen den beiden Vereinen abseits des Platzes entspannt. Einige Spieler treffen sich sogar gemeinsam am Osterfeuer. „Unsere werden da aber entspannter feiern“, sagte Errichetti grinsend und rechnete noch mit dem einen oder anderen Spruch. „Ein bisschen frozzeln, ein bisschen necken, aber immer mit Respekt.“

Den zeigten beide Mannschaften bereits vor dem Anpfiff, als sie sich zu einem gemeinsamen Foto aufstellten. Es sollte symbolisieren, dass der letzte Spieltag der Vorsaison endgültig Geschichte ist – jener Tag, an dem Althegnenberg wegen einer hohen Niederlage Haspelmoors den direkten Aufstieg verpasste. „Das Ding ist abgehakt, wir haben untereinander kein Problem“, betonte Haspelmoors Fußballchef Daniel Lindemann.

Gemeinsames Versöhnungsfoto: Der SV Althegnenberg (in Blau-Weiß) und der SV Haspelmoor (in Rot). – Foto: Hans Kürzl