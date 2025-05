Erstes Double der Vereinsgeschichte für Differdingen 03!

In einem taktisch geprägten Finale machte F91 Düdelingen lange vieles richtig, ging am Ende aber leer aus. In der 1.Halbzeit schlug man seinen Gegner im Prinzip mit dessen eigenen Mitteln. Zwar hatte Meister Differdingen durch einen Kopfball von D’Anzico, der an die Latte ging, die erste Großchance, doch im Gegenzug flankte Stumpf auf Hadji, der seinerseits per Kopf zum 1:0 für Düdelingen traf (12.‘). F91 spielte nach dieser Führung abwartend, stand hinten fast sattelfest und man lauerte auf Konter. Abreu verpasste Mitte der 1.Hälfte einen Flugkopfball um Haaresbreite, ein weiterer Kopfball von Buch kurz vor der Pause verfehlte das Ziel ebenso, so dass es ohne die ganz großen Highlights in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Differdingen höher zu stehen und mehr Druck auszuüben, doch man blieb lange rat- und ideenlos, so dass die knapp 4.500 lautstarken Zuschauer weiterhin nur wenige Höhepunkte zu sehen bekamen. In der 64.‘ kam der Meister dann zu einer Dreifachchance, die F91 aber mit Glück und Geschick abwehren konnte. Nur Minuten später scheiterte Bojic nach einem sehenswerten Konter an einer tollen Reaktion von Ventura, der das Leder aus dem Eck kratzte. In der 78.‘ köpfte Oliveira da Silva eine Flanke über Desprez zum insgesamt verdienten Ausgleich in die Maschen (1:1), womit es in die Verlängerung gehen sollte.

Blieb der erste Teil dieser mit Ausnahme eines Freistoßes von Kirch (F91) noch chancenarm, so wurde es in der zweiten Hälfte teils wild: eine flache Hereingabe grätschte D’Anzico zum 2:1 für Düdelingen ins eigene Tor (110.‘)! Franzoni scheiterte 3 Zeigerumdrehungen später am Pfosten und wiederum nur kaum 120 Sekunden danach an der Latte. Die Differdinger Fans jubelten bereits über ein Abstaubertor zum 2:2, doch der Schütze stand im Abseits. Unmittelbar vor dem Ablauf der 120 Minuten bekam ein Düdelinger im Strafraum den Ball an die Hand – klarer Elfmeter: Trani trat an und verwandelte trocken, obschon Desprez im richtigen Eck war (2:2). Im Elfmeterschießen setzte sich Differdingen dann durch und holte das erste Double seiner Vereinsgeschichte!

Andreas Buch (Differdingen): „Es war heute sehr sehr schwer. In der 1.Halbzeit hat Düdelingen es uns richtig schwer gemacht. Wir haben dann in der 2.Hälfte ein bisschen umgestellt. Auch wenn das jetzt natürlich nicht leicht für Düdelingen ist, möchte ich ihnen gratulieren, sie haben uns das Leben wie gesagt äußerst schwer gemacht.“

Mehdi Kirch (F91): „Ich finde es schade, dass dieses Finale nur drei Tage nach dem letzten Meisterschaftsspiel stattfand. Wir hatten am Ende nicht mehr wirklich die nötige Kraft, um in die Verlängerung zu gehen. Wir sind unglücklich, da uns beim Stand von 2:1 für uns dieses Handspiel unterläuft. Wir spielten sehr solide. Ich denke, das Publikum hatte Freude am Spiel, das war das Wichtigste, aber am Ende des Tages stehen wir mit leeren Händen da. Ich denke es war ein ordentliches Spiel zweier guter Mannschaften und ich möchte Differdingen zu einer überragenden Saison gratulieren.“