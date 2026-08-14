Erstes Derby überhaupt: Spitzenreiter FC Pipinsried empfängt FSV Pfaffenhofen

Lasset die Pfaffenhofer zu uns kommen: FCP-Angreifer Jaroud Kanze ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder dabei. – Foto: Habschied

Der FC Pipinsried trifft am Freitagabend erstmals in einem Punktspiel auf den FSV Pfaffenhofen. Beide Teams sind ungeschlagen.

Es ist der Höhepunkt der noch jungen Saison in der Bayernliga Süd: Wenn der FC Pipinsried am heutigen Freitagabend (18.30 Uhr) den FSV Pfaffenhofen empfängt, treffen nicht nur der Spitzenreiter und der Tabellenzweite aufeinander, es ist gleichzeitig das erste Derby beider Klubs in einem Punktspiel. „Schon bei der Ligaeinteilung hat man gemerkt, dass die Vorfreude nicht nur bei den Jungs, sondern im ganzen Vereinsumfeld groß ist“, sagt FCP-Trainer Roman Langer.

Die Pipinsrieder gehen nach vier Siegen in vier Spielen als Favorit in das Duell, die Gäste sind aber nur zwei Punkte dahinter und ebenfalls ungeschlagen. „Das macht es noch reizvoller“, sagt Pfaffenhofens Trainer Ludwig Dietrich. Der 32-jährige Karlsfelder ist im Landkreis bekannt, kickte lange für den TSV Eintracht Karlsfeld und auch den TSV Jetzendorf. Pfaffenhofen ist seine zweite Trainerstation im Herrenbereich. Gleich in seiner ersten Saison gelang ihm der Aufstieg, nun will er die Klasse halten – und außerdem ein Projekt vorantreiben.

Trainer-Begegnung beim Beobachten des TuS Geretsried

„Wir hatten vor der vergangenen Saison einen Riesenumbruch. Das Ziel war, den FSV nahbarer zu machen und das Image zu verbessern“, so Dietrich. Dass es sportlich gleich so gut läuft, war nicht oberste Priorität. Doch die Neuausrichtung gelang im Eiltempo. „Die Zuschauer nehmen es an“, sagt Dietrich. Vor einer Woche sahen über 1000 Zuschauer den 3:2-Heimerfolg gegen den TSV 1860 München II. Pfaffenhofen sorgt aktuell für Furore – und Dietrich hat daran seinen Anteil.

Zuletzt kam es zu einer zufälligen Begegnung zwischen Dietrich und FCP-Coach Langer. Beide beobachteten in Heimstetten den TuS Geretsried. „Wir saßen 90 Minuten nebeneinander und haben geredet“, erzählen die Trainer. Über das direkte Duell ging es dabei nur am Rande. Fakt ist: Pfaffenhofen kommt mit viel Rückenwind und ist auch individuell stark besetzt.

„Sie haben schon ein, zwei Unterschiedsspieler“, sagt Langer und verweist unter anderem auf den zentralen Mittelfeldmann Michael Senger. In Topform präsentiert sich Stürmer Maurice Untersänger, der bereits fünfmal getroffen hat. „Sie haben schon Qualität – auch bei Standards“, so Langer. Dennoch wollen wir unsere Themen durchsetzen. Soll heißen: Pipinsried will im eigenen Stadion vor großer Kulisse an die jüngsten Leistungen anknüpfen.

Viele Zuschauer beim Spiel des FC Pipinsried erwartet

Am vergangenen Wochenende beim 4:1-Auswärtserfolg über den SV Schalding-Heining zeigten die Pipinsrieder, dass sie auch mit dezimiertem Kader dominant auftreten können. „Das Ziel ist, uns nicht anzupassen, sondern in allen Phasen des Spiels aktiv zu sein“, so Langer. Bisher geht der Plan voll auf. Nun kommen auch noch Spieler zurück: Max Dombrowka und Jaroud Kanze sind nach ihren Gelb-Rot-Sperren wieder dabei. Auch Benjamin Krist kehrt ins Aufgebot zurück. Nicht dabei ist Nenad Petkovic aus privaten Gründen. Bei den Gästen fehlen mehrere Akteure – darunter der ehemalige Pipinsrieder Alexander Lungwitz (Urlaub).

Dass beide Teams Ausfälle kompensieren können, haben sie in dieser Saison bereits bewiesen. Auch Rückstände haben beide Mannschaften schon gedreht. Deshalb erwarten beide Trainer eine enge Partie. „Am Ende werden die Tagesform und Details entscheiden“, meint Langer. Dazu gehört auch, wer mit der großen Kulisse besser klarkommt. Gut möglich, dass am Freitag auch in Pipinsried die 1000-Zuschauer-Marke fällt.