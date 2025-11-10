Erstes Derby seit 2013: Neuried und Gräfelfing enttäuschen – „Eines unserer schlechtesten Spiele“

Beim ersten Pflichtspiel-Duell seit 2013 trennten sich die Kreisligisten TSV Neuried und TSV Gräfelfing torlos. Es gab immerhin zwei Platzverweise.

„Vor ein paar Jahren hätten wir uns nicht erträumen können, bald wieder gegeneinander zu spielen. In dieser Hinsicht ist Gräfelfing zurück.“ Sein Gegenüber, Thomas Hiechinger, war dagegen „enttäuscht“, er hätte mit den Neuriedern auf heimischem Boden gerne den vierten Sieg im sechsten Spiel seit Oktober eingefahren. „Mit Ball war es leider eines unserer schlechtesten Saisonspiele“, bilanzierte der Coach.

Kaum fußballerische Leckerbissen bekamen am Sonntag die gut 100 Zuschauer beim Würmtal-Derby zwischen dem TSV Neuried und dem TSV Gräfelfing geboten. Am Ende mussten sich beide Fußball-Kreisligisten mit einem torlosen Remis begnügen, wobei die Wölfe nicht unzufrieden mit dem gewonnenen Auswärtspunkt waren. „Wir können gut mit dem Ergebnis leben“, sagte Gräfelfings Trainer, Andreas Gries, der mit dem Aufsteiger vor ziemlich genau einem Jahr noch gegen die zweite Mannschaft Neurieds in der Kreisklasse angetreten war.

Von Beginn an gestaltete sich das erste Pflichtspiel zwischen den ersten Mannschaften der Vereine seit mehr als zwölf Jahren ausgesprochen umkämpft. Im Mittelfeld wurden die Zweikämpfe hart geführt, beide Abwehrreihen standen kompakt. Gefährliche Offensivaktionen brachten sowohl Neuried als auch Gräfelfing aber kaum zustande, so ereigneten sich kleinere Torannäherungen erst kurz vor dem Seitenwechsel – und wenn, dann nach Standardsituationen. Bezeichnend harmlos: Neurieds erster Abschluss durch Mario Batarilo landete im Seitenaus, auf der Gegenseite verfehlte Carlo Schick per Kopf.

Die Hausherren ließen die von Trainer Hiechinger geforderte „Durchschlagskraft“ vermissen. „Wir haben eigentlich genau trainiert, wie wir die Räume nutzen wollen. Das war nicht gut umgesetzt“, monierte der Coach. Besonders der hochtalentierte Spielgestalter Marko Ralic tat sich gegen bissige Gräfelfinger schwer. Hiechinger: „Eigentlich hat er die technischen Fähigkeiten, solche Situationen aufzulösen.“

Spiel entwickelte sich zu einem Derby

Auch nach der Pause blieb das Spiel arm an Torraumszenen, allerdings kam im zweiten Spielabschnitt zunehmend Derby-Stimmung auf. Am Spielfeldrand wurden die Zuschauer aktiver, auf dem Platz sammelten beide Teams fleißig Gelbe Karten.

„Man hat schon gemerkt, dass eine gewisse Brisanz in der Luft liegt“, befand Gries im Hinblick auf die Neurieder Vergangenheit bei vielen seiner Spieler. Die beste Möglichkeit auf den Siegtreffer verbuchte für lange Zeit Wölfe-Kapitän Andreas Greisel, ebenfalls ein Ex-Neurieder, der einen zentralen Freistoß aus 18 Metern knapp über die Latte setzte.

Zwei Platzverweise in der Schlussphase

Mit Spielende hätten jedoch noch die Hausherren den Schlusspunkt setzen können: Simon Prangenberg war nach einem Steckball auf der rechten Seite bis in den Strafraum durchgebrochen, seine scharfe Hereingabe wurde jedoch in letzter Sekunde vor der Torlinie geklärt. Sowohl Gräfelfings Quirin Hofer als auch Neurieds Dragan Radojevic flogen spät mit ihrer jeweils zweiten Gelben vom Platz, was aber keine Auswirkungen mehr hatte.

Positiv herauszuheben war im Derby letztendlich immerhin die Defensivleistung beider Mannschaften. Neuried hat seine einstige Problemstelle mittlerweile geschlossen und schon zum zweiten Mal in Folge zu null gespielt, für die Wölfe war es die erste weiße Weste dieser Saison. Gries zog dementsprechend ein positives Fazit: „Wir haben gezeigt, dass wir auch auswärts bei einer Mannschaft mit hoher Qualität dagegenhalten können.“