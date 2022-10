Erstes Derby gegen Elversberg für U17-Mädchen 1.FC Saarbrücken: Elversberg kommt als Erster nach Eschringen

Derby-Time im Saarbrücker Stadtteil Eschringen. Auf dem dortigen Kunstrasenplatz an der Andreas-Kremp-Str. empfängt das U17-Juniorinnenteam des 1. FC Saarbrücken den Spitzenreiter SV Elversberg. Das FCS-Team ist Sechster, insofern ist es nicht das absolute Spitzenspiel. "Dennoch ist es was Besonderes, denn erstmals treffen die beiden U17-Teams in einem Ligaspiel aufeinander. Wir sind bereit, fast alle Spielerinnen sind einsatzfähig, jede will im Spiel gegen den Tabellenführer dabei sein. Wir können auch auf Emma Wagner zurückgreifen, sie bleibt jetzt bis zur Winterpause bei uns. Man hat schon bei der Niederlage gegen den 1. FFC Kaiserslautern gemerkt, dass sie Stabilität reinbringt. Das brauchen wir in diesem schwierigen und sicherlich emotionsgeladenen 'spiel", sagt Trainer Christian Eifler, der zusammen mit Tobias Grimm das Team trainiert. Allerdings haben der zwei Punkte bessere SV Wienau (der ein Spiel mehr als die FCS-Mädchen ausgetragen hat) ein Heimspiel gegen die U16 des FC Speyer und der ebenfalls drei Punkte bessere SC 13 Bad Neuenahr empfängt den mit dem FCS punktgleichen FV Rübenach. Der SV Bardenbach und der 1. FFC Niederkirchen liegen mit je drei Punkten Rückstand zum FCS-Team auf den Plätzen Acht und Neun.