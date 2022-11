Erstes der beiden Topspiele des VfR Mannheim steht an Verbandsliga +++ Angstgegner zu Gast beim VfR +++ Zweiter Auftritt der neuen Trainer in Weinheim und Friedrichstal

Der TSG Weinheim glückte das Debüt ihres neuen Trainers und so feierten die Zweiburgenstädter einen knappen 3:2-Sieg. Mit dem 1. FC Mühlhausen ist am Samstag eine Mannschaft mit anderen Qualitäten zu Gast. Allerdings konnte die TSG Weinheim die letzten drei Duelle gegen den 1. FCM allesamt für sich entscheiden.

So., 20.11.2022, 14:30 Uhr

Auch der FV Fortuna Heddesheim stolperte, wie so viele Mannschaften aus dem vorderen Tabellendrittel, über den SV Waldhof Mannheim II. In Aufeinandertreffen zwischen dem VfR Gommersdorf und dem FV Heddesheim gab es seit sechs Spielen keinen einzigen Auswärtssieg mehr.

So., 20.11.2022, 14:30 Uhr

Acht Partien nacheinander konnte der Sv Waldhof Mannheim II zuletzt nicht bezwungen werden. In fünf davon hielt die Mannschaft von Nico Seegert sogar ihren Kasten sauber. Im Gegensatz zur TSG Weinheim, glückte das Trainerdebüt in Friedrichstal nicht. Eine bittere 0:1-Pleite gegen den VfB Bretten bedeutete die neunte Niederlage in dieser Saison.