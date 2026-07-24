Erstes Bezirksligaspiel seit 40 Jahren für den TSV Moorenweis

Das Trainergespann in Moorenweis: (v.l.) der mitspielende Co-Trainer Tobias Heinzinger und Cheftrainer Sebastian Baumert. – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Moorenweis spielt erstmals seit vier Jahrzehnten wieder in der Bezirksliga. Am Sonntag trifft die Mannschaft auf Mitaufsteiger Kosova München.

Nach 40 Jahren darf der TSV Moorenweis wieder Bezirksliga-Luft schnuppern. Darauf freut sich nicht nur der Verein, sondern der ganze Ort. Zum Saisonauftakt muss die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert allerdings auswärts ran: Am Sonntag, 14.30 Uhr, tritt der TSV beim Mitaufsteiger FC Kosova München auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage an der Hans-Dietrich-Genscher-Straße an.

Die Münchner schafften ebenfalls gerade erst den Aufstieg – allerdings über die Relegation. Ihr Trainer Michael Westermair ist im Landkreis kein Unbekannter. Als Spieler lief der 46-Jährige für den SC Fürstenfeldbruck und den TSV Aindling in der Bayernliga sowie für den SC Oberweikertshofen in der Landesliga auf. Beim SCO war er später auch Co-Trainer von Florian Hönisch. Nach sieben Jahren beim SV Nord-Lerchenau wechselte Westermair vor der vergangenen Saison zum FC Kosova und führte die Mannschaft auf Anhieb zum Aufstieg.

„Unser Ziel ist natürlich der Klassenerhalt“, sagt Baumert. „Alles andere sehen wir als Bonus.“ Dem Moorenweiser Trainer ist vor allem wichtig, dass sich die jungen Spieler fußballerisch weiterentwickeln. „Wir haben ein schweres Anfangsprogramm“, sagt er. Dennoch wolle seine Mannschaft den Schwung aus der Aufstiegssaison mitnehmen und selbstbewusst in die neue Runde starten.

Bei der Frage nach den Favoriten sind sich beide Trainer weitgehend einig. Baumert und Westermair rechnen mit dem FC Penzberg an der Spitze. Der Kosova-Coach zählt zudem Landesliga-Absteiger Garmisch zum Favoritenkreis. Mit seiner eigenen Mannschaft strebt Westermair einen Platz im gesicherten Mittelfeld an. (Dieter Metzler)