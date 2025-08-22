Erstes Auswärtsspiel führt ETB SW Essen nach Baumberg

Genauso wie die Schwarz-Weißen sind die Baumberger mit einer Punkteteilung in die neue Spielzeit gestartet: Beim Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen konnten die Sportfreunde ein starkes 1:1-Unentschieden erreichen. Traditionell werden die Gastgeber der „Schwatten“ von Salah El Halimi trainiert, der bereits seit über zwölf Jahren in Baumberg entweder als Co- oder Cheftrainer tätig ist. Die ETB-Abwehr muss am Sonntag besonders gut auf Robin Hömig und Angreifer Robin Schnadt aufpassen, die immer für einen Treffer gut sind. In der letzten Saison konnte sich das Team vom Uhlenkrug in beiden Spielen gegen die Sportfreunde Baumberg mit „Zu-Null-Siegen“ durchsetzen.

„Wir haben letzten Sonntag kein gutes Spiel gemacht und waren alle nicht zufrieden. Das müssen wir in Baumberg besser machen. Wir müssen die Begebenheiten vor Ort annehmen, denn auf dem engen Kunstrasen wird es ein anderes Spiel werden. Ich glaube, es wird dort sehr intensiv zur Sache gehen. Wir wollen uns aber nicht zu sehr anpassen und möchten die Dinge mit Ball besser machen, die wir unter der Woche besprochen und trainiert haben. Darum wird es am Sonntag hauptsächlich gehen“, sagt ETB-Trainer Dennis Czayka zur ersten Auswärtspartie seines Teams.

Verletzungsbedingt müssen die Schwarz-Weißen auf Jan Corsten und Nicholas Choi verzichten. Der Einsatz von Tim Kaminski ist fraglich.