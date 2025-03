Erstes Auswärtsspiel der Crocodiles Herongen Verlinkte Inhalte Testspiele Crocodiles Herongen Giant Oaks Großenbaum

In ihrem erst zweiten Spiel in der Mannschaftsgeschichte ging das Team der Crocodiles Herongen bei bestem Frühlingswetter früh bei den Giant Oaks Duisburg mit 0:1 in Führung.

Ein schöner Schuss von Enes Akbudak schlug für den Keeper der Giant Oaks unhaltbar ins rechte Eck ein und damit war die erste Führung in der Mannschaftsgeschichte der Crocodiles perfekt. Es entwickelte sich in Folge ein intensives und rassiges Spiel. Torwart Markus Hormanns bekam in der ersten Halbzeit jede Menge zu tun und verhinderte mit zahlreichen Paraden einen höheren Pausenrückstand für die Crocodiles, die in Ihrem ersten Auswärtsspiel mit 7:1 in die Pause gingen.