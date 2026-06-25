Erster Zugang: Verbandsligist holt Kreisliga-Verteidiger

– Foto: Eibner / Verein

Der FC Rottenburg, der den Klassenerhalt in der Verbandsliga Württemberg souverän über die Relegation geschafft hat, verpflichtet Luis Kalbacher. Der 21-jährige Verteidiger wechselt vom SV Rangendingen zum Team von Trainer Marc Mutschler. Für den FCR ist er der erste aufgeführte Zugang der laufenden Kaderplanung.

Kalbacher kommt mit viel Spielpraxis aus Rangendingen nach Rottenburg. In der vergangenen Saison absolvierte der Defensivspieler 24 Partien in der Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern und erzielte dabei vier Tore. Zuvor war er für den SV Rangendingen mehrere Jahre in der Bezirksliga aktiv. In der Spielzeit 2024/25 kam er auf 25 Einsätze und zwei Treffer, in der Saison 2023/24 absolvierte er 26 Spiele und bereitete zwei Tore vor. Bereits 2022/23 hatte er in 25 Bezirksliga-Partien fünf Vorlagen gesammelt.

Insgesamt stehen in Kalbachers bisheriger Bilanz 100 Spiele, sechs Tore, sieben Vorlagen und 15 Nominierungen für die Elf der Woche. Diese Zahlen zeigen, dass der 21-Jährige trotz seines jungen Alters bereits konstant Verantwortung übernommen hat. Beim FC Rottenburg soll er nun den nächsten Schritt machen und sich in der Verbandsliga Württemberg beweisen.