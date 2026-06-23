Erster Zugang: Oberligist verpflichtet erfahrenen Mittelfeldspieler

– Foto: Eibner / Verein

Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg hat seinen ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Kadir Sefa Bulut wechselt vom GU-Türkischen SV Pforzheim an den Pichterich. Der 26-jährige Außenspieler bringt Erfahrung aus Verbandsliga, Landesliga, Oberliga und leistungsorientiertem Nachwuchsfußball mit und soll den Kader verstärken.

Bulut war in den vergangenen drei Jahren für den GU-Türkischen SV Pforzheim aktiv. In der Saison 2025/26 absolvierte er in der Verbandsliga 25 Spiele und erzielte ein Tor. Ein Jahr zuvor kam er auf 28 Einsätze, drei Treffer und vier Vorlagen. In der Landesliga Mittelbaden hatte er 2023/24 in 31 Spielen vier Tore und drei Assists gesammelt. Damit bringt der Außenspieler regelmäßige Spielpraxis und Erfahrung aus dem badischen Amateurfußball mit.

Vor seiner Zeit in Pforzheim lief Bulut für den FC Bruchsal auf. Dort sammelte er auch Oberliga-Erfahrung: In der Saison 2021/22 kam er in der Oberliga Baden-Württemberg auf 30 Spiele, ein Tor und drei Vorlagen. Bereits in der Spielzeit 2020/21 war er achtmal in dieser Liga im Einsatz. Zudem spielte er für den 1. FC Bruchsal in der Verbandsliga.