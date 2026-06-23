Erster Zugang: Oberligist verpflichtet erfahrenen Mittelfeldspieler

Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg hat seinen ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Kadir Sefa Bulut wechselt vom GU-Türkischen SV Pforzheim an den Pichterich. Der 26-jährige Außenspieler bringt Erfahrung aus Verbandsliga, Landesliga, Oberliga und leistungsorientiertem Nachwuchsfußball mit und soll den Kader verstärken.
Bulut war in den vergangenen drei Jahren für den GU-Türkischen SV Pforzheim aktiv. In der Saison 2025/26 absolvierte er in der Verbandsliga 25 Spiele und erzielte ein Tor. Ein Jahr zuvor kam er auf 28 Einsätze, drei Treffer und vier Vorlagen. In der Landesliga Mittelbaden hatte er 2023/24 in 31 Spielen vier Tore und drei Assists gesammelt. Damit bringt der Außenspieler regelmäßige Spielpraxis und Erfahrung aus dem badischen Amateurfußball mit.
Vor seiner Zeit in Pforzheim lief Bulut für den FC Bruchsal auf. Dort sammelte er auch Oberliga-Erfahrung: In der Saison 2021/22 kam er in der Oberliga Baden-Württemberg auf 30 Spiele, ein Tor und drei Vorlagen. Bereits in der Spielzeit 2020/21 war er achtmal in dieser Liga im Einsatz. Zudem spielte er für den 1. FC Bruchsal in der Verbandsliga.
Ausgebildet wurde Bulut unter anderem in den Nachwuchsleistungszentren des Karlsruher SC und der TSG Hoffenheim. Für Karlsruhe spielte er in der U19-Bundesliga Süd/Südwest, für Hoffenheim in der U17-Bundesliga Süd/Südwest. Insgesamt stehen in seiner bisherigen Laufbahn 179 Spiele, 20 Tore, 17 Vorlagen und drei Nominierungen für die Elf der Woche.
Für Türkspor Neckarsulm ist die Verpflichtung ein erster Schritt im Neuaufbau nach zahlreichen Abgängen. Unter dem neuen Trainer Hüseyin Kandazoglu soll Bulut mit Tempo, Erfahrung und Ausbildung auf den Außenbahnen helfen. Zuvor hatten unter anderem Kevin Rombach, Gianluca Trianni, Philipp Seybold, Nick Hellmann, Melvin Avdic, Jonas Eichinger, Oktay Erdem, Tom Marmein, Jan Dietrich, Danis Dipa, Amir Brockmann und Koray Kilic den Verein verlassen.