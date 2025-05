Erster Zugang des VfB Stuttgart II kommt aus der Regionalliga

Nach dem Abgang von Finn Böhmker hat die U21 einen neuen Torhüter verpflichtet. In der kommenden Saison trägt Jerik von der Felsen das VfB-Trikot in der 3. Liga. Der 20-Jährige stand die vergangenen beiden Spielzeiten beim FC-Astoria Walldorf zwischen den Pfosten. Für den Regionalligisten absolvierte der 2,02 Meter große Torhüter 45 Spiele.

Stephan Hildebrandt, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, sagt: „Jerik ist von den Torhüter-Experten in unserem Club über einen längeren Zeitraum beobachtet worden. Er bringt hervorragende körperliche Voraussetzungen mit und verfügt als noch relativ junger Spieler schon über einige Erfahrungen im Senioren-Spielbetrieb der Regionalliga. Als Neuzugang in unserer Drittliga-Mannschaft ist Jerik in der Rolle des Herausforderers. Von dieser Position ausgehend, sehen wir sehr gute Perspektiven für ihn beim VfB.“