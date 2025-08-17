 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
– Foto: Annika Schwöll

Erster Zähler für Hanstedt-Brackel - Ramelsloh braucht ein Standardtor

1. Kreisklasse Harburg: Roddau mit der Roten Laterne am Tabellende

Das Niveau in der 1. Kreisklasse Harburg bleibt sehr ausgeglichen und nahezu auf Augenhöhe. Der MTV Ramelsloh müht sich in Meckelfeld zum zweiten Saisonsieg, ein Kreisliga-Absteiger steht nach zwei Spielen schon wieder am Tabellenende.

Heute, 13:00 Uhr
Eintracht Elbmarsch
Eintracht ElbmarschE. Elbmarsch II
FC Jesteburg-Bendestorf
FC Jesteburg-BendestorfFC JesBe II
0
1
Abpfiff

Als sich die Duellanten schon auf eine Punkteteilung zu einigen schienen, setzten die Gäste den Lucky-Punch. Keno Schröder brachte das Leder in der 85. Minute im Kasten unter. Weil später auch die Bezirksliga-Mannschaft ihre Partie gewann, feierte JesBe einen Doppelsieg am Deich.

Di., 19.08.2025, 20:00 Uhr
TuS Fleestedt
TuS FleestedtFleestedt II
TVV Neu Wulmstorf
TVV Neu WulmstorfTVV Neu Wulm
20:00

Die Partie ist auf Dienstagabend verschoben.

Heute, 15:00 Uhr
FC Hanstedt-Brackel
FC Hanstedt-BrackelFC Hanst.-Br
FSV Tostedt
FSV TostedtFSV Tostedt
3
3
Abpfiff

Eine kleine Achterbahnfahrt endet mit dem ersten Punkt für den FC Hanstedt/Brackel: zwischenzeitlich hatten Hendrik Hellmig (74.) und Kelvin Gallwas (76.) das Geschehen zu Gunsten der Hausherren gedreht. Schließlich sicherte Laurin Süßenguth den Tostedtern einen Zähler (85.).

Heute, 15:00 Uhr
SV Wistedt
SV WistedtSV Wistedt
SG Elbdeich
SG ElbdeichSG Elbdeich
1
2
Abpfiff

Obwohl Wistedt kurz nach dem Seitenwechsel durch Braun selbst vorlegte (53.), unterlag der Aufsteiger am Ende. Für die SG Elbdeich war Timo Flügge mit einem Doppelpack der Matchwinner (67., 77.). Zwischenzeitlich kassierte die SGE sogar eine Rote Karte (70.) und setzte sich am Ende in Unterzahl durch.

Heute, 13:00 Uhr
Buchholzer FC
Buchholzer FCBuchholz. FC III
SG Estetal
SG EstetalSG Estetal II
2
2
Abpfiff

Die SG Estetal II sichert sich den zweiten Punkt im zweiten Spiel nach ihrem Aufstieg. Die Buchholzer legten jeweils vor, doch die SGE blieb hartnäckig und kam gleich zwei Mal zum Ausgleich.

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
TV Meckelfeld
TV MeckelfeldMeckelfeld II
MTV Ramelsloh
MTV RamelslohRamelsloh
0
1
Abpfiff

TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Wir sind arg dezimiert in das Spiel gegangen und wissen, dass wir fußballerisch mehr können. Wir haben gegen den Ball alles reingeschmissen und alles wegverteidigt. Wenn das Gegentor nach einer Ecke nicht fällt, geht das Spiel 0:0 aus, weil wir im Laufe des Spiels auch agiler wurden. Insgesamt hat Ramelsloh verdient gewonnen, aufgrund des Eckballtors aber auch glücklich.“

Heute, 15:00 Uhr
FC Roddau
FC RoddauFC Roddau
TSV Stelle
TSV StelleTSV Stelle
1
3
Abpfiff

Fehlstart für den FC Roddau! Der Kreisliga-Absteiger findet sich plötzlich auch mit der Roten Laterne am Ende der 1. Kreisklasse Harburg wieder. Im zweiten Abschnitt avancierte Doppelpacker Finn-Christopher Stracke (53., 75.) zum Matchwinner für den TSV Stelle.

