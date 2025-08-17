Erster Zähler für Hanstedt-Brackel - Ramelsloh braucht ein Standardtor

Das Niveau in der 1. Kreisklasse Harburg bleibt sehr ausgeglichen und nahezu auf Augenhöhe. Der MTV Ramelsloh müht sich in Meckelfeld zum zweiten Saisonsieg, ein Kreisliga-Absteiger steht nach zwei Spielen schon wieder am Tabellenende.

Als sich die Duellanten schon auf eine Punkteteilung zu einigen schienen, setzten die Gäste den Lucky-Punch. Keno Schröder brachte das Leder in der 85. Minute im Kasten unter. Weil später auch die Bezirksliga-Mannschaft ihre Partie gewann, feierte JesBe einen Doppelsieg am Deich.

Obwohl Wistedt kurz nach dem Seitenwechsel durch Braun selbst vorlegte (53.), unterlag der Aufsteiger am Ende. Für die SG Elbdeich war Timo Flügge mit einem Doppelpack der Matchwinner (67., 77.). Zwischenzeitlich kassierte die SGE sogar eine Rote Karte (70.) und setzte sich am Ende in Unterzahl durch.

Eine kleine Achterbahnfahrt endet mit dem ersten Punkt für den FC Hanstedt/Brackel: zwischenzeitlich hatten Hendrik Hellmig (74.) und Kelvin Gallwas (76.) das Geschehen zu Gunsten der Hausherren gedreht. Schließlich sicherte Laurin Süßenguth den Tostedtern einen Zähler (85.).

Die SG Estetal II sichert sich den zweiten Punkt im zweiten Spiel nach ihrem Aufstieg. Die Buchholzer legten jeweils vor, doch die SGE blieb hartnäckig und kam gleich zwei Mal zum Ausgleich.

TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Wir sind arg dezimiert in das Spiel gegangen und wissen, dass wir fußballerisch mehr können. Wir haben gegen den Ball alles reingeschmissen und alles wegverteidigt. Wenn das Gegentor nach einer Ecke nicht fällt, geht das Spiel 0:0 aus, weil wir im Laufe des Spiels auch agiler wurden. Insgesamt hat Ramelsloh verdient gewonnen, aufgrund des Eckballtors aber auch glücklich.“