Erster Wintertransfer für Rot-Weiss Cuxhaven

Bezirksligist Rot-Weiss Cuxhaven hat frühzeitig auf dem Transfermarkt zugeschlagen und seinen ersten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht.

Wie der Aufsteiger auf Social Media mitteilte, wird der 25-jährige Innenverteidiger Hannes Mangels vom Kreisligisten SpVgg Bison zu den Kampfbahnkickern wechseln.

In dieser Saison kam Mangels aufgrund einer Verletzung noch nicht zum Einsatz. Zuvor war er jahrelang eine feste Größe in der Defensive der SpVgg. Er absolvierte bereits knapp 150 Spiele im Herrenbereich für die SpVgg und vor der Fusion für die SG Bülkau/Steinau/Odisheim.