Erster Wintertransfer fü Rot-Weiss Cuxhaven

Bezirksligist Rot-Weiss Cuxhaven hat frühzeitig auf dem Transfermarkt zugeschlagen und seinen ersten Wintertransfer unter Dach und Fach gebracht.
Wie der Aufsteiger auf Social Media mitteilte, wird der 25-jährige Innenverteidiger Hannes Mangels vom Kreisligisten SpVgg Bison zu den Kampfbahnkickern wechseln.
In dieser Saison kam Mangels aufgrund einer Verletzung noch nicht zum Einsatz. Zuvor war er jahrelang eine feste Größe in der Defensive der SpVgg. Er absolvierte bereits knapp 150 Spiele im Herrenbereich für die SpVgg und vor der Fusion für die SG Bülkau/Steinau/Odisheim.
„Ich möchte meine Fähigkeiten als Fußballer weiterentwickeln und die Erfahrung in einer höheren Liga sammeln. Viele Empfehlungen im privaten Kreis und einige Angebote aus der Bezirksliga haben mich dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen. Ich habe mich für Rot-Weiss Cuxhaven entschieden, weil ich mich durch Freunde schon seit Jahren mit diesem Verein verbunden fühle – und mir ihre Spielweise sehr gefällt“, lässt Mangels sich auf der Facebook-Seite des Vereins zitieren.