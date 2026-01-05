Erster Winterneuzugang: Eintracht Nordhorn verpflichtet Burke Fahling

Fahling soll vor allem im Zentrum für Stabilität, Übersicht und Spielintelligenz sorgen. Bereits in den ersten Trainingseinheiten konnte sich die Mannschaft ein Bild vom Neuzugang machen. Laut Vereinsangaben habe man gezielt nach einer weiteren Option für das Mittelfeld gesucht und diese nun gefunden.

Der SV Eintracht Nordhorn hat seinen ersten Neuzugang der Winterpause vorgestellt. Mit Burke Fahling schließt sich ein zentraler Mittelfeldspieler dem Landesligisten an, der internationale Erfahrung mitbringt. Der 28-jährige US-Amerikaner war zuvor unter anderem in der zweithöchsten Spielklasse der USA aktiv und stand zuletzt in der zweiten Liga Australiens unter Vertrag.

Der Verein heißt Fahling herzlich willkommen und setzt darauf, dass der Neuzugang die Mannschaft sowohl sportlich als auch mit seiner Erfahrung weiter voranbringen wird.

