– Foto: Verein

Erster Winter-Neuzugang: Tasmania Berlin holt Nationalspieler Oberligist legt nach Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Nord Tasmania Adjakson Ramos

Der SV Tasmania Berlin führt die NOFV Oberliga Nord an und legt nun ein erstes Mal in diesem Winter auf dem Transfermarkt nach.

Fast im Gleichschritt marschieren Tasmania Berlin und Lichtenberg 47 durch die NOFV Oberliga Nord. Die 47er haben ein Spiel weniger absolviert, liegen drei Punkte hinter Tas. Der Vorsprung beider zur drittplatzierten Eintracht aus Mahlsdorf ist bereits beachtlich und so scheint es auf einen Zweikampf um den Aufstieg in die Regionalliga Nordost hinauszulaufen. Nach dem vergangenen Wochenende, an dem Tasmania einen 5:0-Statement-Sieg gegen Sparta Lichtenberg einfuhr, wurde sich in die Winterpause verabschiedet. Um Punkte geht es erst ab Mitte Februar wieder. Mithelfen soll dann ein Neuzugang bei den Neuköllnern, der erste in diesem Winter.

Adjakson Ramos wird künftig für den einstigen Bundesligisten auflaufen. Der 23-Jährige war zuletzt vereinslos, spielte zuvor in Portugal und Italien. Ramos soll das defensive Mittelfeld der Berliner verstärken und bringt neben sportlicher Qualität auch internationales Flair mit. Denn er kommt vom kleinen Inselstaat São Tomé e Principe, der vor der Westküste Afrikas liegt. Für das rund 230.000 Einwohner umfassende Land ist Ramos aktiver Nationalspieler, sammelte im September noch Einsatzminuten in der WM-Qualifikation. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SV Tasmania Berlin (@svtasmaniaberlin_official)