Erster will beim Letzten nichts anbrennen lassen Fußball-Kreisliga B2: FV Sulzbach ist in Großerlach haushoch favorisiert.

Ein Duell der Marke David gegen Goliath ist das Spiel der Woche in der Fußball-Kreisliga B2. Das Schlusslicht aus Großerlach, das erst einen Zähler geholt hat, will sich gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer Sulzbach so wacker schlagen wie möglich. Fichtenberg sollte den zweiten Platz mit einem Heimsieg gegen Spiegelberg ebenso verteidigen können wie Fornsbach seinen dritten Rang bei der Partie in Rietenau. Für Viktoria Backnang geht’s in Sulzbach-Laufen am Sonntag um 13 Uhr los. Auf allen anderen Plätzen ertönt der Anpfiff erst um 15 Uhr.