Erster Waldstetten beim Dritten Köngen, Geislingen bittet Bernhausen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 24. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verspricht Spannung in nahezu jeder Tabellenzone. Vorne kämpfen TSGV Waldstetten, TSV Bernhausen, TSV Köngen und TSV Ehningen um die besten Plätze, dahinter lauern weitere Verfolger. Im Tabellenkeller wächst zugleich der Druck auf SC Geislingen, TSVgg Plattenhardt, MTV Stuttgart und FV Sontheim/Brenz. Es ist ein Spieltag mit großer Fallhöhe, mit offenen Rechnungen aus den Hinspielen und mit Partien, die eine Saison in die eine oder andere Richtung kippen lassen können.

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SC Geislingen hat mit dem 1:0 gegen VfL Sindelfingen ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Der Tabellen-13. steht bei 25 Punkten und braucht jeden weiteren Zähler, um sich aus der gefährlichen Zone zu lösen. Nun kommt mit TSV Bernhausen der Tabellenzweite, der beim 4:1 gegen SV Böblingen seine Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Das Hinspiel war mit 7:1 eine klare Angelegenheit für Bernhausen. Gerade deshalb steht Geislingen nun vor einer Partie mit besonderer Brisanz. Die Gastgeber wollen den Schwung des letzten Wochenendes mitnehmen, während Bernhausen im engen Rennen an der Spitze keinen Ausrutscher zulassen darf. Die Rollen sind verteilt, doch der Druck liegt auf beiden Seiten.

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Sa., 25.04.2026, 15:30 Uhr GSV Maichingen Maichingen TSV Bad Boll TSV Bad Boll 15:30 PUSH

GSV Maichingen kam zuletzt zu einem 0:0 bei SV Waldhausen und hält sich mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld. TSV Bad Boll musste beim 1:3 gegen den MTV Stuttgart dagegen einen Rückschlag hinnehmen und ist mit 39 Punkten Siebter. Für die Gäste ist es ein wichtiges Spiel, um den Kontakt nach oben nicht zu verlieren. Das Hinspiel gewann Bad Boll knapp mit 3:2. Auch diesmal spricht vieles für eine enge Partie. Maichingen kann mit einem Heimsieg weiter Ruhe schaffen, Bad Boll braucht nach der jüngsten Niederlage eine klare Reaktion. Es ist ein Duell zweier Mannschaften, die nicht um ihr Überleben kämpfen, aber sehr genau wissen, wie schnell eine Saison kippen kann. ---

VfL Sindelfingen reist angeschlagen in dieses Spiel. Die 0:1-Niederlage in Geislingen und die Gelb-Rote Karte haben einen bitteren Nachmittag hinterlassen. Mit 35 Punkten steht der Tabellenachte noch im Mittelfeld, doch SV Waldhausen ist nur fünf Zähler entfernt. Die Gäste kamen zuletzt zu einem 0:0 gegen GSV Maichingen und stehen mit 40 Punkten auf Rang sechs. Das Hinspiel endete 2:2, und vieles deutet erneut auf ein Spiel mit enger Dramaturgie hin. Sindelfingen muss nach dem Rückschlag Charakter zeigen, Waldhausen kann mit einem Auswärtssieg seine starke Saison weiter festigen. Die Tabelle verspricht kein Endspiel, wohl aber eine Partie mit erheblichem Gewicht für die Ordnung im oberen Mittelfeld. ---

Der 1. FC Eislingen geht mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Das 4:1 bei den FV Spfr Neuhausen war ein deutliches Signal, mit 40 Punkten ist der Aufsteiger Fünfter und längst mehr als nur eine Überraschung. TV Echterdingen hat beim 3:1 gegen TSVgg Plattenhardt ebenfalls Selbstvertrauen getankt und sich auf 29 Punkte verbessert. Das Hinspiel gewann Eislingen mit 2:1 in Echterdingen. Auch diesmal ist also vieles offen. Die Gastgeber wollen ihre starke Position im oberen Feld festigen, die Gäste brauchen jeden Punkt, um sich weiter von den gefährlicheren Rängen fernzuhalten. Formstark sind beide, und genau das macht dieses Duell so reizvoll und so schwer zu greifen. ---

Für FV Sontheim/Brenz wird die Lage immer bedrückender. Das 0:4 bei TSGV Waldstetten war die nächste klare Niederlage, zehn Punkte auf dem Konto sprechen eine harte Sprache. SV Böblingen verlor zwar 1:4 in Bernhausen, reist aber als Tabellenzehnter mit 29 Punkten an und besitzt die deutlich bessere Ausgangsposition. Das Hinspiel gewann Böblingen mit 2:0. Für Sontheim/Brenz ist dieses Heimspiel deshalb beinahe schon von existenzieller Bedeutung. Die Gastgeber brauchen dringend ein Signal, um den Abstiegskampf nicht frühzeitig verloren zu geben. Böblingen wiederum hat die Chance, sich weiter von unten abzusetzen und die Niederlage vom letzten Spieltag schnell zu korrigieren. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Köngen TSV Köngen TSGV Waldstetten Waldstetten 15:00 PUSH

Hier trifft viel Wucht aufeinander. TSV Köngen steht als Aufsteiger mit 43 Punkten auf Rang drei, musste beim 3:6 in Ehningen aber einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen. TSGV Waldstetten behauptete mit dem 4:0 gegen FV Sontheim/Brenz die Tabellenführung und reist mit 45 Punkten als Spitzenreiter an. Es ist ein Topspiel mit echtem Gewicht. Das Hinspiel gewann Köngen auswärts mit 3:2. Genau das verleiht dieser Begegnung zusätzliche Schärfe. Waldstetten will die Tabellenführung verteidigen, Köngen nach dem Spektakel von Ehningen sofort die richtige Antwort geben. Wer hier gewinnt, setzt ein starkes Zeichen im Rennen ganz oben. Viel größer kann die Bedeutung an diesem Spieltag kaum sein. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt TSV Ehningen TSV Ehningen 15:00 PUSH

TSVgg Plattenhardt steckt nach dem 1:3 in Echterdingen weiter tief unten fest. Mit 24 Punkten ist der Aufsteiger auf Rang 14 dringend auf Zähler angewiesen. Nun kommt mit TSV Ehningen einer der formstärksten Gegner der Liga. Das furiose 6:3 gegen TSV Köngen hat den Tabellenvierten auf 42 Punkte gebracht und die Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Das Hinspiel endete torlos, obwohl Ehningen damals favorisiert war. Das dürfte Plattenhardt Mut machen. Die Gastgeber brauchen Widerstandskraft und Nerven, die Gäste wollen nach ihrem Offensivfeuerwerk nachlegen. Gerade solche Spiele sind heikel: unten die Not, oben die Chance. Daraus entsteht oft eine besondere, kaum zu bändigende Spannung. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 15:00 PUSH

Der MTV Stuttgart hat mit dem 3:1 in Bad Boll einen wertvollen Sieg gefeiert und den Rückstand auf die Konkurrenz verkürzt. 20 Punkte bedeuten aber weiter Rang 15 und damit größte Alarmstufe. FV Spfr Neuhausen verlor zuletzt 1:4 gegen 1. FC Eislingen und steht mit 29 Punkten auf Platz elf. Noch ist das Polster da, sicher ist es nicht. Das Hinspiel gewann Neuhausen spektakulär mit 6:3. Für MTV Stuttgart ist dieses Spiel die Chance, den Aufwärtstrend zu bestätigen und den Abstiegskampf neu zu entfachen. Neuhausen dagegen will die jüngste Niederlage abschütteln und den Abstand nach unten wahren. Es ist ein Duell, in dem die Nervosität mit jeder Minute zunehmen dürfte.