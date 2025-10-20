Erster Viererpack im Seniorenbereich

Nach dem Treffer zum 4:0 lief Christoph Linnemann gestern mit vier ausgestreckten Fingern auf die Fans des FSC Rheda zu, hatte er doch gerade mit einem Viererpack gegen den SV Borussia Emsdetten fast im Alleingang dafür gesorgt, dass sein Team sich bis auf zwei Zähler an das Spitzentrio in der Fußball-Westfalenliga herangepirscht hat. „Wir wollen die gute Platzierung nicht überbewerten. Aber verdient war dieser klare Sieg in dieser engen Liga allemal“, freute sich der ehemalige Stürmer und jetzige Trainer Christopher Hankemeier mit seinem Top-Torschützen über den gelungenen Triumph.

„Davon kann man nur träumen. Nachdem ich zu Saisonbeginn noch verletzt war, habe ich schon gespürt, dass die Abläufe in unserem Spiel immer besser geworden sind und ich häufiger zum Abschluss komme“, registrierte der im Sommer vom SC Wiedenbrück gekommene Stürmer seinen ersten Viererpack im Seniorenfußball mit berechtigtem Stolz.

Besonders sehenswert war sein Treffer zum 1:0 (16.), als er sich nach einem energischen Ballgewinn durch Mitangreifer Nemanja Milic im Sechzehner gleich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und den Ball in den linken oberen Winkel drosch. Bis dahin hatten die Gäste sich mit vielen aggressiv geführten Zweikämpfen durchaus Respekt verschafft und den Rhedaer Spielaufbau oft unterbrochen. Daran änderte auch das Startelfdebut des vom SV Lippstadt nachverpflichteten Mustafa Dogan nur wenig. „Mustafa kann unser Spiel beruhigen, aber dafür müssen wir ihn noch besser einbinden“, bemängelte Trainer Hankemeier besonders in der ersten Halbzeit „zu viele lange Bälle über das Mittelfeld hinweg.“

Zum 2:0-Halbzeitstand traf Christoph Linnemann vom Punkt aus (27.). Emsdettens Attila Szabo hatte nach einem Freistoß von Martin Aciz den Ball mit der Hand berührt und Schiedsrichter Patrick Lepperhoff (Gevelsberg) zum Entsetzen der Gäste auf Elfmeter entschieden.

Angesichts der bekannten Abschlussschwäche der Emsdettener – erst acht Tore in jetzt elf Spielen – gingen die Rhedaer spielfreudig in die zweite Hälfte. Das führte zu einer Flut von klaren Tormöglichkeiten, bei denen die Konsequenz im Abschluss jedoch lange auf der Strecke blieb. Angefangen mit einer Dreifachchance durch Linnemann, Martin Aciz und Engin Güney (48.) bis hin zu weiteren Gelegenheiten für das FSC-Duo Aciz/Linnemann. Zwei Konterangriffe wurden von Linnemann dann doch noch erfolgreich abgeschlossen.

FSC Rheda: Müller – Wennier, Lücke, Ellefred (78. Falkowsky), Kappel-Sudbrock – Güney (64. Fischer), Acar, Dogan – M. Aciz (78. P. Aciz), Linnemann (83. Parkes), Milic (74. Sievers).

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Linnemann (16./22. HE/70./82.)