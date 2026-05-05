Erster Vertrag für Paul Ertl:Innenverteidiger verlängert beim SK Rapid

SK Rapid Wien: Paul Ertl bleibt Grün-Weißer – Foto: SK Rapid Wien

Ertl kam im Jahr 2019 in die grün-weiße Nachwuchsabteilung und war in der Folge Teil der U15, U16 sowie U18 in Hütteldorf. Für Letztere brachte er es in der laufenden Saison bereits auf zehn Einsätze in der ÖFB Jugendliga. Am 6. März dieses Jahres debütierte der Innenverteidiger schließlich für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga. Außerdem absolvierte der 19-Jährige im Jahr 2022 zwei Spiele für das österreichische U15-Nationalteam, wo ihm zudem ein Treffer gelang. Auch schulisch läuft es beim großgewachsenen Defensivmann: Er besucht aktuell die finale Klasse der fünfjährigen AHS Wien West, die er voraussichtlich im Juni mit der Matura abschließen wird.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur Unterschrift: „Mit Paul bleibt uns ein vielversprechendes Innenverteidiger-Talent zumindest für zwei weitere Saisons erhalten. Er hat mit seinem Rapid II-Debüt bereits seine Qualität unter Beweis gestellt und ich wünsche ihm auf seinem weiteren Weg in Grün und Weiß alles Gute.“

Paul Ertl selbst sagt zu seinem neuen Kontrakt: „Es freut mich sehr, meinen ersten Vertrag beim SK Rapid unterschrieben zu haben. Als nächstes möchte ich immer mehr Spielminuten in der ADMIRAL 2. Liga sammeln und mich folglich als Stammspieler bei Rapid II etablieren. Außerdem will ich mit meinen Qualitäten zum sportlichen Erfolg beitragen.“