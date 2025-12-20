Erster Turniertag vom Astra Hallencup: TSV Wendlingen krönt sich

Der 2. Astra Hallencup in Weilheim hat am heutigenersten Turniertag geliefert, was Hallenfußball im Winter verspricht: Tempo ohne Atempausen, enge Spiele im Minutentakt und Entscheidungen, die in der Halle spürbar knistern. Gespielt wurde zehn Minuten pro Partie – kurz genug, um jeden Fehler gnadenlos zu bestrafen, lang genug, um eine Wende zu erzwingen. Am Ende setzte sich der TSV Wendlingen im Finale mit 2:1 gegen den TSV Weilheim/Teck II durch und holte den Turniersieg. Das Podium komplettierte der FV Radnik Sindelfingen, der im Spiel um Platz drei den FSC Heidenheim mit 2:1 bezwang.

Der heutige Samstag stand ganz im Zeichen des Vorturniers in Weilheim. Zwölf Mannschaften traten in einer großen Vorrundengruppe gegeneinander an, bevor die besten Teams in eine Zwischenrunde und anschließend in die K.o.-Spiele einzogen. Die Spielzeit von zehn Minuten prägte den Charakter: schnelles Umschalten, permanente Wachsamkeit, kaum Raum für Fehler – und kaum Zeit, einen Rückschlag mental abzuschütteln. Das Teilnehmerfeld war breit, vom favorisierten FV Radnik Sindelfingen bis zu Mannschaften, die bis zum Schluss um Zählbares kämpften.

Vorrunde: Radnik setzt den Maßstab, Weilheim II bleibt dran

In der großen Gruppe 1 sammelte der FV Radnik Sindelfingen die meisten Punkte: 13 Zähler, dazu 17:4 Tore. Das war die eindrucksvollste Bilanz des Tages und spiegelte sich auch in den Ergebnissen wider: 5:0 gegen den Türkischen FC Köngen, 5:1 gegen Lawine Raichberg Ost, 4:1 gegen TSV Weilheim/Teck II – Radnik wirkte lange wie die Mannschaft, an der kein Weg vorbeiführt.

Direkt dahinter folgte der TSV Weilheim/Teck II mit 12 Punkten und 11:6 Toren. Weilheim II eröffnete den Tag mit einem 2:1 gegen den Türkischen FC Köngen, legte ein 2:0 gegen SC Altbach nach und hielt sich damit konsequent im Spitzenfeld.

Auch die TSVgg Plattenhardt (11 Punkte, 11:5 Tore) und die Young Boys Reutlingen (10 Punkte, 7:4 Tore) spielten sich mit stabilen Auftritten in die vorderen Regionen, während der TSV Wendlingen mit 9 Punkten (10:4 Tore) bereits in der Vorrunde andeutete, dass dieser Tag noch nicht zu Ende erzählt ist. Ganz unten blieben Fastline FC Köngen und Lawine Raichberg Ost ohne Punktgewinn.

Zwischenrunde: Neue Tabellen, neuer Druck

Nach der Vorrunde wurden die Karten in der Zwischenrunde neu gemischt. In Gruppe A setzte sich erneut der FV Radnik Sindelfingen durch (4 Punkte, 9:5 Tore) und blieb damit auf Kurs. Der FSC Heidenheim hielt Schritt (ebenfalls 4 Punkte, 6:4 Tore) und verschaffte sich das Halbfinalticket. Plattenhardt dagegen verlor in dieser Phase an Boden (0 Punkte, 1:7 Tore) – der Übergang vom Sammeln der Punkte zur echten K.o.-Härte gelang nicht mehr.

In Gruppe B übernahm der TSV Wendlingen die Kontrolle (6 Punkte, 7:5 Tore). Der TSV Weilheim/Teck II und die Young Boys Reutlingen kamen jeweils nur auf einen Zähler, sodass Wendlingen mit Rückenwind in die entscheidende Phase ging.

Halbfinale: Radnik stolpert, Wendlingen dreht auf

Das Halbfinale brachte die entscheidende Zäsur des Turniers. Radnik traf auf den TSV Weilheim/Teck II – und blieb diesmal ohne Tor. Weilheim II gewann 4:0, ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse des Tages auf den Kopf stellte.

Im zweiten Halbfinale setzte sich Wendlingen mit 3:2 gegen den FSC Heidenheim durch. Der knappe Ausgang zeigte, wie dünn die Linie zwischen Triumph und Ausscheiden war – und wie sicher Wendlingen in den entscheidenden Momenten blieb.

Platz drei: Radnik rettet das Podium

Radnik reagierte im Spiel um Platz drei mit einem Sieg. Gegen Heidenheim gewann Sindelfingen 2:1 und sicherte sich damit Rang drei. Nach dem torlosen Halbfinale war das die sportliche Antwort: Das Turnier endete nicht mit dem großen Titel, aber mit einem Platz auf dem Treppchen.

Finale: Wendlingen hält dem Weilheimer Druck stand

Im Endspiel standen sich Wendlingen und Weilheim/Teck II gegenüber – zwei Mannschaften, die über den Tag hinweg ihre eigene Geschichte geschrieben hatten. Wendlingen gewann das Finale mit 2:1 und holte den Turniersieg. Es war der Abschluss eines Turniertages, der von Favoritenrollen, Korrekturen und einer letzten, engen Entscheidung lebte. Weilheim II blieb „nur“ der zweite Platz, aber die Leistung – inklusive des 4:0 im Halbfinale gegen Radnik – machte deutlich, dass dieser Weg ins Finale kein Zufall war.

Ausblick: Am Sonntag wartet das Hauptturnier

Der Astra Hallencup ist damit am heutigen Samstag zu Ende gegangen – und öffnet am morgigen Sonntag, 21. Dezember 2025, in Weilheim die Bühne für das Hauptturnier. Dort treten unter anderem AC Catania Kirchheim, der TSV Wendlingen, der VfB Oberesslingen/Zell, der TSV Weilheim/Teck, FV Vorwärts Faurndau, SV Ebersbach/Fils II, TSV Notzingen, FV 09 Nürtingen, FC Mezopotamya Bietigheim, TSV Ehningen, FC Esslingen und der SSV Reutlingen II an. Ab 11 Uhr beginnt der nächste Hallentag – mit derselben Spielzeit von zehn Minuten, derselben Enge, derselben elektrischen Frage: Wer hält dem Druck stand, wenn die Bande vibriert und jede Aktion sofort zählt?