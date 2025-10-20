– Foto: Anna Richter

Erster Triumph von Burg, Gaglow weiter top – Schlieben bleibt dran Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Partien des 7. Spieltags

Die Landesklasse Süd bot am 7. Spieltag erneut ein Wechselbad der Gefühle. Während die Titelkandidaten aus Gaglow, Schlieben, Herzberg und Sielow ihre Ambitionen mit weiteren Siegen untermauerten, sorgten die Kellerduelle für Dramatik. Vor allem Burg feierte einen Erfolg, während Bad Liebenwerda und Peickwitz erneut bittere Niederlagen kassierten.

Der TSV 1878 Schlieben bleibt weiter ein Spitzenteam und gewann auch gegen den FSV Rot-Weiß Luckau mit 4:1. Die Gäste erwischten allerdings den besseren Start: Tim Kranz traf in der 6. Minute per Foulelfmeter zur Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Dmytro Savchuk drehte mit Treffern in der 23. und 44. Minute die Partie zugunsten von Schlieben. Nach der Pause sorgte Robert Dehne in der 53. Minute für das 3:1, ehe Maurice Donath in der 65. Minute den Schlusspunkt setzte. Mit dem siebten Sieg im achten Spiel bleibt Schlieben gleichauf mit Tabellenführer Gaglow. ---

Der FC Bad Liebenwerda verlor. Gegen den Spremberger SV 1862 setzte es eine bittere 0:3-Heimniederlage, die erst in der Schlussphase zustande kam. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit brachte Edgar Jörg Pelz die Gäste in der 83. Minute in Führung. Niklas Kantor erhöhte in der 90.+1 Minute, ehe erneut Edgar Jörg Pelz in der 90.+5 Minute zum 0:3-Endstand traf. Beide Teams beendeten die Partie nicht komplett: Rocky Müller sah in der 85. Minute für Liebenwerda Gelb-Rot, kurz darauf erwischte es Sprembergs Jonas Bubner (88.) ebenso. ---

Die SG Eintracht Peitz kassierte im Topspiel gegen den VfB Herzberg eine schmerzhafte 1:3-Heimniederlage. Dabei vergab Maik Lorenz schon in der 16. Minute die große Chance zur Führung, als er mit einem Handelfmeter an Torwart Collin Bode scheiterte. Kurz darauf traf Lucas Lehmann in der 24. Minute dennoch zum 1:0. Nach der Pause drehte Herzberg auf: Oskar Barth glich in der 49. Minute aus, Luis Medelnik brachte die Gäste in der 70. Minute erstmals in Front. Lucas Wienick sorgte in der 83. Minute für die Entscheidung. Herzberg bleibt mit 20 Punkten weiter in Schlagdistanz zur Spitze. ---

Ein packendes und torreiches Duell sahen die Zuschauer in Großräschen, wo sich Lausitz Forst knapp mit 3:2 durchsetzte. Lukas Scholz traf in der elften Minute zur Gästeführung, ehe Marcio Stroech (30.) und Nick Ullrich (34.) die Partie drehten. Doch Forst zeigte sich unbeeindruckt: Lukas Scholz erzielte in der 38. Minute den Ausgleich, und Philipp Fiedler drehte mit seinem Treffer in der 42. Minute das Spiel endgültig zugunsten der Gäste. Für Forst war es der vierte Saisonsieg, während Großräschen weiter im unteren Drittel feststeckt. ---

Der Tabellenführer SG Groß Gaglow bestand auch die schwere Auswärtshürde in Friedersdorf. Kevin Jordan brachte die Gäste in der achten Minute früh in Führung, Steven Mund erhöhte in der 24. Minute auf 2:0. Erst kurz vor Schluss konnte Marcel Schollbach in der 84. Minute für Friedersdorf verkürzen, doch am Ende blieb es beim 2:1-Erfolg für Gaglow. Damit verteidigt die SG dank der besseren Tordifferenz die Tabellenführung vor Schlieben. ---

Der Kolkwitzer SV setzte ein deutliches Ausrufezeichen und siegte beim SC Spremberg klar mit 4:0. Fabio Wilk eröffnete in der 15. Minute, Luis Reinhardt erhöhte nur vier Minuten später. Hannes Kaiser stellte in der 30. Minute auf 3:0, ehe Sebastian Lehnik in der 78. Minute den Endstand besorgte. Für Spremberg war es die siebte Niederlage im achten Spiel – Kolkwitz dagegen bleibt oben dran und steht auf Rang fünf. ---

Die SG Burg feierte ihren ersten Saisonsieg und gewann spektakulär mit 4:2 in Peickwitz. Eric Chilla avancierte dabei zum Mann des Spiels und traf gleich viermal: in der 20., 21., 41. und 66. Minute. Erst danach kamen die Gastgeber ins Spiel. Fabian Rink verkürzte in der 72. Minute per Foulelfmeter auf 1:4, Clemens Amsel legte in der 83. Minute nach. In der Nachspielzeit sah der Peickwitzer Martin Hannatzsch noch die Rote Karte (91.). Trotz der späten Tore reichte es nicht – Burg beendete damit die Negativserie von sieben Niederlagen. ---