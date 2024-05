Erster Transfer von Rot-Weiss Essen fix: Mit Moustier in die 2. Liga?

Der Mittelfeldspieler durchlief die Jugendabteilung von Olympique Marseille und wechselt 2022 zu Hannover 96. Dort kam der 21-Jährige in der U23 in der Regionalliga Nord zum Einsatz, in der laufenden Einsatz steht er bei vier Toren und acht Vorlagen in 25 Einsätzen für die Niedersachsen, die Tabellenführer ihrer Gruppe sind und an der Drittliga-Relegation teilnehmen würden.