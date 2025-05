Erster Transfer des FC Homburg

Aber zeitgleich müssen auch die personellen Planungen im Hinblick auf die kommende Spielzeit vorangetrieben werden. Nachdem zuletzt etliche Spieler ihren Vertrag nicht verlängert bekamen oder aus eigenem Antrieb heraus künftig bei einem anderen Verein spielen wollen, war mit großer Spannung die erste Neuverpflichtung erwartet worden. Nun ist es endlich soweit: Vom Ligakonkurrenten SGV Freiberg wechselt der 21-jährige Offensivspieler Armend Qenaj in den Saarpfalz-Kreis. In Homburg erhielt der offensive Mittelfeldspieler bis Juni 2027 einen Vertrag. Nach seiner Ausbildung bei der TuS Koblenz hatte sich Qenaj 2018 dem Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 angeschlossen, für den er in der U17-Bundesliga Süd/Südwest auflief. Im September 2018 feierte er auch für die kosovarische U16-Nationalmannschaft seine Länderspielpremiere. Anschließend folgte die Rückkehr nach Koblenz, und er wurde in der ersten Mannschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu einem Leistungsträger. Mit diesem Verein stieg er auch in die Regionalliga Südwest auf, ehe es für ihn ab Sommer 2024 in Freiberg weiterging. Dort kennt sich wiederum der Homburger Cheftrainer Roland Seitz aufgrund seiner Freiberger Vergangenheit bestens aus, was ihn darauf hoffen lässt, dass Qenaj im Saarland eine ebenso erfreuliche Weiterentwicklung nimmt wie bei seinen sämtlichen Stationen davor.

Mit großer Spannung wird nun erwartet, welche weiteren Neuzugänge in Homburg demnächst präsentiert werden. Eine Teilnahme am DFB-Pokal wäre diesbezüglich jedenfalls ein riesiger finanzieller Vorteil.