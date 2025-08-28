 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG

Erster Trainerwechsel nach 2. Spieltagen

Frauen 1. Liga Gruppe 2 - NEWS

Verlinkte Inhalte

Frauen 1. Liga, Gr. 2
FC Staad

Nach zwei Spieltagen kommt es bereits zum ersten Trainerwechsel. Der FC Staad trennt sich nach der 1:3-Niederlage gegen den Aufsteiger aus Mels vom aktuellen Trainer Urs Mathis. Dies verkündigt der Verein via Social Media. Der Vorarlberger stiess zur Saison 24/25 zu Staad. Zuvor hat er beim FC Lustenau/FC Dornbirn erfolgreich gearbeitet. Die sportliche Leitung übernimmt die ehemalige Spielerin Justyna Trzaskowski, die seit Saisonbeginn schon im Trainerteam tätig war. Neu an Ihrer Seite wird Natalia Vujnic stehen. Über die Gründe zum schnellen Aus macht der Verein keine Angaben.

Bereits nach 2 Spieltagen ist Schluss - Urs Mathis wird in Staad entlassen.
Bereits nach 2 Spieltagen ist Schluss - Urs Mathis wird in Staad entlassen. – Foto: Homepage FC Staad

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich

Aufrufe: 028.8.2025, 12:37 Uhr
Redaktion FrauenfussballAutor