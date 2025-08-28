Erster Trainerwechsel nach 2. Spieltagen

Nach zwei Spieltagen kommt es bereits zum ersten Trainerwechsel. Der FC Staad trennt sich nach der 1:3-Niederlage gegen den Aufsteiger aus Mels vom aktuellen Trainer Urs Mathis. Dies verkündigt der Verein via Social Media. Der Vorarlberger stiess zur Saison 24/25 zu Staad. Zuvor hat er beim FC Lustenau/FC Dornbirn erfolgreich gearbeitet. Die sportliche Leitung übernimmt die ehemalige Spielerin Justyna Trzaskowski, die seit Saisonbeginn schon im Trainerteam tätig war. Neu an Ihrer Seite wird Natalia Vujnic stehen. Über die Gründe zum schnellen Aus macht der Verein keine Angaben.