Erster Trainerwechsel in der Kreisoberliga Schwalm-Eder

Grund für den Schritt sind die sportlichen Ergebnisse: Nach acht Partien stehen für Guxhagen lediglich acht Punkte zu Buche. „Wir bedanken uns bei Felix Georgi für die letzten drei Jahre und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, teilte der sportliche Vorstand des Vereins mit.

Vorstand Uwe Herkt, der sich gemeinsam mit dem neuen Übergangscoach um die Mannschaft kümmert, unterstrich die Entscheidung: „Ich muss betonen, dass Felix eine tolle Arbeit geleistet hat. Wir kamen dennoch zu dem Entschluss, durch einen Trainerwechsel neue Impulse setzen zu wollen.“ Herkt übernahm die sportliche Verantwortung zusammen mit dem neuen Mann an der Seitenlinie.

Bis zur Winterpause wird Hendrik Schmidt die Mannschaft übernehmen und das Team auf die anstehenden Spiele vorbereiten. Unterstützung erhält Schmidt von Uwe Herkt und Manuel Brandenstein, wie der Verein bekanntgab. Über mögliche längerfristige Planungen für die Nachfolge äußerte sich der TuSpo-Vorstand zunächst nicht.