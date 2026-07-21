Erster Titel der Saison geht an die Platzhirsche

– Foto: SG Lauscha/Neuhaus

Dass am Ende nur etwas mehr als 100 Zuschauer den Weg zum Sportplatz fanden, lag vor allem an den Wetterkapriolen des Freitags. Im gesamten erweiterten Umkreis zeigte sich das Wetter von seiner unbeständigen Seite. Wer jedoch den Weg auf sich genommen hatte, wurde belohnt. Während der 90 Minuten blieb es trocken, zwischenzeitlich zeigte sich sogar noch einmal die Sonne – und auf dem Platz entwickelte sich eine unterhaltsame Begegnung.

Die Gastgeber machten von Beginn an deutlich, wer den Super-Cup gewinnen wollte. Aguibou Cisse und Robin Jeuth sorgten früh für Gefahr, ehe Abwehrchef und Mannschaftskapitän Josef Hienzsch mit einem präzisen Pass in die Schnittstelle Robin Jeuth in Szene setzte. Der Angreifer ließ sich die Chance nicht entgehen und erzielte die verdiente Führung. Noch vor der Pause folgte der schönste Treffer des Abends. Nachdem ein Seitfallzieher von Maxim Stiehl zunächst geblockt worden war, reagierte Neuzugang Leo Selminovic am schnellsten. Mit viel Gefühl schlenzte er den Abpraller über den herausgeeilten Torhüter hinweg ins obere Eck und stellte auf 2:0. Von Schönbrunn war im ersten Durchgang offensiv nur wenig zu sehen. Ein Eckball von Niklas Heß fand nicht den Kopf von Torjäger Robin Greiner. Mitte der ersten Halbzeit versuchte es Greiner zudem aus großer Distanz, nachdem er gesehen hatte, dass Mario Kleinteich etwas weit vor seinem Tor stand. Sein Schuss verfehlte das Gehäuse jedoch knapp.

Direkt nach dem Seitenwechsel sorgten die Platzhirsche für die Vorentscheidung. Nico Leipold-Büttner traf zum 3:0 und ließ damit kaum noch Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Besonders Vater Frank und Opa Rudolf auf der Tribüne freuten sich über den Treffer ihres Sohnes beziehungsweise Enkels. In der Folge vergaben die Gastgeber allerdings zahlreiche weitere Möglichkeiten oder scheiterten am stark reagierenden Schönbrunner Schlussmann Max Gehring, der mit mehreren Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte. Beim vierten Treffer war jedoch auch Gehring machtlos. Nach einem sauber ausgespielten Überzahlangriff traf Maxim Stiehl, dessen Schuss vom Innenpfosten ins Tor sprang, zum 4:0-Endstand. Die personell gebeutelten Gäste hatten lediglich einen Ersatzspieler zur Verfügung und brachten nach langer Verletzungspause Tino Luther als zusätzliche Offensivkraft. Den Ehrentreffer hätten sich die tapfer kämpfenden Schönbrunner durchaus verdient gehabt. Die beste Gelegenheit vergab jedoch Robin Greiner, der frei vor Mario Kleinteich auftauchte. Der Keeper blieb Sieger im direkten Duell und klärte zur Ecke.