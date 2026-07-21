Erster Titel der Saison geht an die Platzhirsche

Dass am Ende nur etwas mehr als 100 Zuschauer den Weg zum Sportplatz fanden, lag vor allem an den Wetterkapriolen des Freitags. Im gesamten erweiterten Umkreis zeigte sich das Wetter von seiner unbeständigen Seite. Wer jedoch den Weg auf sich genommen hatte, wurde belohnt. Während der 90 Minuten blieb es trocken, zwischenzeitlich zeigte sich sogar noch einmal die Sonne – und auf dem Platz entwickelte sich eine unterhaltsame Begegnung.
Direkt nach dem Seitenwechsel sorgten die Platzhirsche für die Vorentscheidung. Nico Leipold-Büttner traf zum 3:0 und ließ damit kaum noch Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Besonders Vater Frank und Opa Rudolf auf der Tribüne freuten sich über den Treffer ihres Sohnes beziehungsweise Enkels. In der Folge vergaben die Gastgeber allerdings zahlreiche weitere Möglichkeiten oder scheiterten am stark reagierenden Schönbrunner Schlussmann Max Gehring, der mit mehreren Paraden eine noch höhere Niederlage verhinderte. Beim vierten Treffer war jedoch auch Gehring machtlos. Nach einem sauber ausgespielten Überzahlangriff traf Maxim Stiehl, dessen Schuss vom Innenpfosten ins Tor sprang, zum 4:0-Endstand. Die personell gebeutelten Gäste hatten lediglich einen Ersatzspieler zur Verfügung und brachten nach langer Verletzungspause Tino Luther als zusätzliche Offensivkraft. Den Ehrentreffer hätten sich die tapfer kämpfenden Schönbrunner durchaus verdient gehabt. Die beste Gelegenheit vergab jedoch Robin Greiner, der frei vor Mario Kleinteich auftauchte. Der Keeper blieb Sieger im direkten Duell und klärte zur Ecke.
Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter 4:0-Erfolg der Gastgeber. Bemerkenswert: Bereits das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften am letzten Spieltag der vergangenen Kreisoberliga-Saison endete mit demselben Ergebnis. Diesmal bedeutete der Erfolg allerdings weit mehr – nämlich den Gewinn des Super-Cups des KFA Südthüringen und damit den ersten Titel der neuen Saison in Thüringen.