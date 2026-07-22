Erster Testspielsieg: Optik Rathenow schlägt Warnau 9:2

– Foto: Lukas Thoms

Der Knoten ist geplatzt: Im siebten Testspiel der laufenden Saisonvorbereitung hat der FSV Optik Rathenow seinen ersten Sieg gefeiert. Gegen den SSV Havelwinkel Warnau setzte sich die Mannschaft auf heimischem Terrain heute mit 9:2 durch. Vor 120 Zuschauern zeigte sich das Team im Toreschießen äußerst gewillt, wenngleich das deutliche Ergebnis nicht über den bestehenden Abstimmungsbedarf hinwegtäuschen kann. Nun richtet sich der Fokus auf das bevorstehende Testspiel am Freitagabend gegen den Malchower SV 90.

Der erste Erfolg im siebten Anlauf der Vorbereitung Nach einer Serie von kräftezehrenden Vergleichen in der Vorbereitung auf die Oberliga hat der FSV Optik Rathenow in der aktuellen Sommerpause ein wichtiges Erfolgserlebnis verbuchen können. Im siebten Testanlauf gelang der Mannschaft der lang ersehnte erste Sieg. Die Begegnung gegen den SSV Havelwinkel Warnau bot die Gelegenheit, Selbstvertrauen in den eigenen Offensivaktionen zu tanken. Das deutliche Resultat von 9:2 spiegelt die Überlegenheit wider, die der höherklassige Verein über die Spieldauer hinweg ausstrahlte. Dennoch wird dieser deutliche Ausgang intern sachlich eingeordnet, um den Blick für die sportlichen Realitäten nicht zu verlieren.

Klarer Kantersieg vor heimischer Zuschauerkulisse 120 Zuschauer verfolgten die torreiche Begegnung und erlebten einen Nachmittag, an dem die Angriffsreihe des Favoriten konsequent ihre Chancen suchte. Der Vertreter der Landesliga, der SSV Havelwinkel Warnau, konnte der Wucht der Rathenower Offensive nur phaseweise etwas entgegensetzen. Trotz der neun erzielten Treffer offenbarten die zwei Gegentore jedoch auch Stellungsfehler in der Hintermannschaft, die aufzeigen, dass in der Defensive weiterhin Abstimmungsbedarf herrscht.

Fr., 24.07.2026, 19:00 Uhr Malchower SV 90 Malchower SV FSV Optik Rathenow Rathenow 19:00 PUSH