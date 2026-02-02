Erster Testspielsieg in Trier

Erfolgreicher Jahresstart für den weiblichen Nachwuchs des 1. FC Saarbrücken. Die B-Juniorinnen, die in der Regionalliga Südwest spielen, setzten sich am Sonntagabend als Gäste des Frauen-Teams des VfL Trier mit 3:2 durch und können somit auf einen gelungenen Start in die Testspiele zurückblicken. Auf dem Kunstrasenplatz im Trierer Stadtteil Feyen traf Hannah Dietrich (24.) und Ida Schneider (43.) vor der Pause zwei Mal für die Gäste aus dem Saarland, ehe Antonia (67.) und Franziska Hemgesberg (79.) ausgleichen konnten. Den Schlusspunkt setzte Ann-Kathrin Michels in der 85. Minute mit dem Siegtreffer der Malstatterinnen. Da zahlreiche B-Juniorinnen auch bei der U19 spielen, geht es für die meisten bereits am Mittwoch mit einem Test der A-Juniorinnen weiter, dann wird auf dem Kunstrasenplatz an der Lindenstr. beim Frauen-Regionalligisten 1. FC Riegelsberg getestet. Die Begegnung beginnt um 19 Uhr.