Erster Testspielsieg: Hallbergmoos gewinnt gegen Freising Vor dem Landesliga-Auftakt von Nico Bauer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Bereit für Türkgücü: Die Hallbergmooser – hier Arian Kurmehaj (M.) – überzeugten im Test gegen den SEF. – Foto: Michalek

Der VfB Hallbergmoos gewinnt sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart mit 4:0 gegen den SE Freising. Jetzt geht es zu Türkgücü München.

Der Countdown läuft: Am kommenden Sonntag starten die Fußballer des VfB Hallbergmoos mit dem Kracherspiel beim Bayernliga-Absteiger Türkgücü München in die neue Landesliga-Runde – und die Generalprobe hat ziemlich gut funktioniert: Das letzte Testspiel gewannen die Hallbergmooser gegen den Nachbarn SE Freising mit 4:0 (1:0). Nach einer teilweise schwierigen Vorbereitung mit einer immer wieder hohen Anzahl fehlender Spieler war die Liste der Absenzen am Samstag deutlich kleiner: Von den potenziellen Stammkräften waren nur Jonas Mayr und Felix Günzel nicht dabei. Moritz Sassmann kam erst aus dem Urlaub zurück und saß deshalb auf der Bank. Die Startaufstellung (Kolbe – Mömkes, Opitz, Orth, Müller – Kostorz, Küttner, Vukman, Krause, Werner – Kurmehaj) war für diesen Tag die Top-Elf, mit der der VfB auch in einer Ligapartie angetreten wäre. Wer nun bis zum Auftakt noch in die Anfangsformation rutschen will, muss in den letzten Trainingseinheiten Argumente liefern.