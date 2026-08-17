Erster Test - viele Erkenntnisse

Nach 40 Sekunden fiel bereits das 0:1. Der Lohmarer Torwart konnte zunächst stark parieren, beim Abpraller reagierte der Niederkasseler Stürmer jedoch am schnellsten. Lohmar fand anschließend besser ins Spiel und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Nach dem erneuten Führungstreffer der Gäste ging es mit 1:2 in die Halbzeit.

Im ersten Testspiel der Vorbereitung unterlag der SV Lohmar II dem 1. FC Niederkassel IV mit 1:8.

Die erste Halbzeit zeigte, dass Lohmar spielerisch gut mithalten konnte. Im zweiten Durchgang ließen aufgrund des ersten Testspiels und der Belastung zunehmend die Kräfte nach. Niederkassel nutzte dies und konnte seine junge, frische Mannschaft ausspielen.

Am Ende stand ein 1:8. Den Schlusspunkt setzte Niederkassel mit einem sehenswerten Freistoß.

Für den SV Lohmar II war es ein erster wichtiger Test, aus dem die Mannschaft einige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung mitnehmen kann.

Ausblick: Nächste Woche trifft die Mannschaft von Rudi Thomas und Alessandro Esposito auf heimischer Anlage um 13:00 Uhr auf den Bröltaler SC II.

Der 1. FC Niederkassel IV musste sein geplantes Testspiel gegen Zollstock hingegen absagen.