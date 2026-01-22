Erster Test-Sieg für die U17

Die NLZ-U17 des 1. FC Saarbrücken hat das zweite Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die zweite Saisonphase in der DFB-Nachwuchsliga gewonnen. Am Mittwoch setzte sich das Team von Trainer Sven Borgard mit 4:2 (1:1) gegen die U19 des SV Saar 05 Jugendfußball durch.

Die U17 des 1. FC Saarbrücken startet mit einer "halben" englischen Testspiel-Woche in die Vorbereitung auf die zweite Saisonphase der DFB-Nachwuchsliga. Nur drei Tage nach dem 2:2 gegen die U19 des FC Hertha Wiesbach setzte sich das Team von Trainer Sven Borgard ebenfalls auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld gegen die U19 des SV Saar 05 Jugendfußball mit 4:2 (1:1) durch. Im ersten Durchgang traf nur Heorhii Chornyi für die blau-schwarzen Farben, im zweiten Durchgang machten dann der eingewechselte Madi Alpha Robert Baldé mit zwei Treffern und nochmal Chornyi die Sache klar. Am Wochenende steht für die U17 kein Testspiel an, kommenden Mittwoch, 28. Januar um um 18.30 Uhr steht dann ebenfalls auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser str.) ein weiteres Testspiel gegen den U19-des FK 03 Pirmasens an, die in der DFB-Nachwucsliga der A-Junioren spielt. .