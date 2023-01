Erster Test in Limbach 1.FC Saarbrücken: U19 startet bei Verbandsligist in Testspielserie

Bei den A-Junioren des 1. FC Saarbrücken, die in der Regionalliga Südwest spielen, ist im Moment viel Improvisation angesagt, was die Austragung von Testspielen anbelangt. Am vergangenen Mittwoch hätte man beim Saarbrücker Saarlandligisten TuS Herrensohr gerne das erste Testspiel ausgetragen, das fiel aber wegen unbespielbarem Platz aus. Für Sonntag ist nun der zweite Versuch angesetzt, nun soll es eine Begegnung beim Verbandsligisten FC Palatia Limbach (14 Uhr, Kunstrasenplatz Zum Wäldchen) geben. "Wir sind darauf eingestellt dass wir spielen können. Wir haben jetzt länger auf das erste Spiel warten müssen, wir wären froh, wenn es nun losgehen könnte. Wir haben mit Dominik Cullmann nur einen verletzten, er hat sich die Schulter ausgekugelt, alle anderen sind fit für den ersten Einsatz", sagte FCS-U19-Trainer Tobias Eisel am Freitag. Bereits am Dienstag soll die ausgefallene Partie bei TuS Herrensohr nachgeholt werden. "Hier stehen wir in Gesprächen, wir würden die Gelegenheit gerne nutzen, gleich gegen das nächste Aktiven-Team antreten zu können", sagte Eisel dazu.