Erster Test in der Vorbereitung endet mit einem Unentschieden

So., 09.02.2025, 13:00 Uhr

Trotz des frühen Vorbereitungszeitpunkts zeigte das Spiel ein ansprechendes Niveau. Der Ball lief gut durch die Reihen, und beide Teams erspielten sich einige Chancen. In der 7. Minute hatte Marcel Hausmann die große Möglichkeit zur Führung, scheiterte jedoch per Strafstoß. So ging es torlos in die Halbzeitpause – ein Spiel auf Augenhöhe.

Nach Wiederanpfiff erhöhte der Kasseler SV den Druck und setzte den TSV mit höherem Pressing unter Stress. Dennoch gelang den Hausherren in der 48. Minute die Führung: Marcel Hirdes traf nach Vorlage von Dennis Kastrop zum 1:0. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten – nur zwei Minuten später fiel der Ausgleich. Doch auch die TSV hatte eine schnelle Antwort parat: In der 52. Minute erzielte Nasim Ghasemi mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel nach Ablage von Dennis Kastrop die erneute Führung zum 2:1.

Das Spiel blieb temporeich, und erneut gelang dem Kasseler SV nur kurze Zeit später der Ausgleich, ehe er in der 61. Minute mit einem Doppelschlag sogar die Führung übernahm. Nach einer kurzen Druckphase der Gäste fanden die Grün-Weißen ab der 70. Minute wieder besser ins Spiel. In der 71. Minute erzielte Marcel Hausmann nach Vorlage von Nasim Ghasemi prompt den Ausgleich zum 3:3. In der Schlussphase neutralisierten sich beide Teams, sodass es beim gerechten Unentschieden blieb.