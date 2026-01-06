Erster Test in 2026: Der 1. FC Magdeburg im kostenlosen Livestream

Nach einer kurzen Verschnaufpause während der Feiertage sind die Profis des 1. FC Magdeburg nach dem Jahreswechsel auf den Platz zurückgekehrt. In der Türkei bereiten sich die Blau-Weißen auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Bundesliga vor. Am Dienstag wartet der erste Test auf die Elf von Petrik Sander und Pascal Ibold.
Im Mardan-Stadion in Belek nehmen es die Elbestädter mit dem Schweizer Erstligisten FC Winterthur auf, der in der heimischen Super League zur Winterpause den Schlussrang belegt. Für beide Seiten wird es eine erste Standortbestimmung im neuen Jahr - und das erste von jeweils zwei Testspielen in der Türkei. Anstoß ist am Dienstag um 13.30 Uhr deutscher Zeit (15.30 Uhr Ortszeit). Übertragen wird die Begegnung im kostenlosen Livestream auf volksstimme.de und mz.de.
Nach dem Test gegen Winterthur geht es für die Magdeburger noch einmal zwei Tage ins Training, bevor am Freitag schon der abschließende Härtetest vor dem Rückrunden-Auftakt bei Eintracht Braunschweig wartet. Dann trifft der FCM im Türkei-Trainingslager auf den Zweitliga-Absteiger SSV Ulm, der mit Abu-Bekir El-Zein erst kürzlich einen Mittelfeldspieler aus Magdeburg verpflichtet hat. Anstoß am Freitag ist um 12 Uhr deutscher Zeit. Auch dieses Testspiel wird auf volksstimme.de und mz.de übertragen.
