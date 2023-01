Erster Test im neuen Jahr 1.FC Saarbrücken: Am Samstag in Saarlouis gegen Fortuna Köln

Am Samstag um 14 Uhr treffen im Saarlouiser Stadion "Großer Sand" (Mühlenbruchweg) zwei ehemalige fußball-Bundesligisten aufeinander. der 1. FC Saarbrücken, der fünf Spielzeiten in der höchsten deutschen Klasse verbrachte, trifft auf den momentan in der Regionalliga West spielenden SC Fortuna Köln. Die Domstädter spielten 1973/74 in der Eliteklasse und standen 1983 im DFB-Pokalfinale.

Am Samstag bestreitet der 1. FC Saarbrücken sein einziges "Heimspiel" der Wintervorbereitung. Nachdem die Begegnung beim SV Auersmacher im Dezember witterungsbedingt abgesagt werden musste, trifft das Team von Trainer-Manager Rüdiger Ziehl am Samstag, 14 Uhr im Saarlouiser Stadion "Großer Sand auf den in der Regionalliga West spielenden Ex-Bundesligisten SC Fortuna Köln. Auf einige Spieler wird Ziehl dabei allerdings eine Woche vor dem Restrundenstart verzichten müssen. Für Luca Kerber und Julius Biada kommt die Begegnung zu früh, Calogero Rizzuto hatte Ende der Woche Magenprobleme und wird wohl ebenfalls ausfallen. Sebastian Jacob steht sowieso nicht zur Verfügung, Tobias Schwede ist weiter freigestellt. "Wir werden vielen Spielen Einsatzzeiten geben, aber ohne dass man da Rückschlüsse auf das Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Samstag kommender Woche ziehen könnte. Dominik Becker, Julian Bauer und Frederic Recktenwald sind auch nicht im vollen Trainingsbetrieb und werden auch am Samstag nicht spielen können", ergänzte Ziehl. Dagegen sollen die im Trainingslager angeschlagenen Adriano Grimaldi und Bjarne Thoelke mitwirken können.